وزير الصّحة يتباحث مع سفيرة الهند سبل دفع التعاون بين البلدين في مجال الصحة الرقمية وتصنيع الأدوية

تباحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني وسفيرة جمهورية الهند بتونس ديفياني أوتام خوبراغاد، في لقاء اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة، خاصّة في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والتكوين والبحث العلمي والسياحة العلاجية والاستثمار الصحي.وأكد الفرجاني، حسب بلاغ لوزارة الصحة، أن تونس تعمل على جعل التكنولوجيا في خدمة المواطن من خلال مشروع المستشفى الرقمي الذي يهدف إلى تقريب الخدمات المختصة من الجهات الداخلية، وتعزيز العدالة الصحية وجودة الرعاية.وتم التأكيد خلال اللّقاء على التعاون مع الهند في مجال تصنيع الأدوية ودعم الشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات"، إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية.وعبّرت سفيرة الهند في هذا السّياق عن استعداد بلادها لتطوير تعاون صحي يقوم على نقل الخبرة والابتكار والشراكات ذات الأثر المباشر.وتم الاتفاق على خطوات مهمّة أبرزها تكوين فريق عمل مشترك وإعداد مذكرتي تفاهم في مجالي السياحة العلاجية وتصنيع الأدوية وتبادل الخبرات في الصحة الرقمية والطب عن بعد.كما وجّه وزير الصحة دعوة للجانب الهندي للمشاركة في TeleHealth Connect – Tunisia 2026، الذي ستحتضنه تونس كموعد دولي هام في مجال الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد، حسب البلاغ.