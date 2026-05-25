يوم السبت القادم: إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة

أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، في بلاغ موجه للعموم أصدرته اليوم الإثنين، أنه سيتم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير (العاصمة)، في حلة جديدة، بعد الانتهاء من أشغال الصيانة، وذلك يوم السبت القادم (30 ماي الجاري) على الساعة الحادية عشرة صباحا.كما أفادت في بلاغ ثان اليوم، أنه تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوانات بالبلفيدير، تؤمن بلدية تونس عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة، يومي السبت والأحد القادمين (30 و31 ماي الجاري)،وأشارت الى أن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد يتضمن بالخصوص، عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات.