انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية في خضم الاحتفال بيوم إفريقيا ببرازافيل

نظّمت مجموعة البنك الافريقي للتنمية، بعد ظهر، الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بكينتيلي في برازافيل من جمهورية الكونغو، حفلا بمناسبة الاحتفاء بيوم افريقيا، إيذانا بالانطلاق الرسمي للاجتماعات السنوية لسنة 2026.وأقيم الاحتفال، الذي جاء تحت شعار "ضمان التوفر المستديم للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063"، انسجاما مع الشعار، الذي اعتمده الاتحاد الافريقي لسنة 2026 بالشراكة بين حكومة الكونغو ومفوضية الاتحاد الإفريقي.وتهدف التظاهرة وفق المنظمين إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي للقارّة وثرائها وإبداعها المعاصر، وتجذر هويتها.كما يهدف عرض التراث الثقافي الإفريقي إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لارتداء أزياء تقليدية وعصرية تمثل بلدانهم.ويشارك في هذا الحدث رؤساء دول وحكومات، ومحافظو بنوك، ومديرون، وأعضاء الإدارة وموظفو مجموعة البنك، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكونغو فضلا عن شركاء في التنمية، وممثلين عن القطاع الخاص، وشباب من المجتمع المدني الكونغولي، ووسائل الإعلام، فضلا عن مشاركين مهتمين بالمجال قدموا من مختلف أنحاء العالم إلى جمهورية الكونغو.وتنظم الدورة الحالية من اجتماعات البنك الافريقي للتنمية تحت شعار "تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد تشرذما"، تزامنا مع عقد الدورة 61 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، والدورة 52 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، الذي يعد نافذة التمويل الميسر التابعة لمجموعة البنك.وتعد الاجتماعات السنوية أهم نشاط مقرر ضمن النظام الأساسي للمؤسسة. ومن المتوقع أن تستقطب هذه السنة أكثر من 3000 مشارك في برازافيل، من بينهم قادة ومسؤولون سياسيون واقتصاديون من الدول الأعضاء الإحدى والثمانين بالمؤسسة، إلى جانب مسؤولي مؤسسات مالية وتنموية، ومراكز تفكير، ومنظمات مجتمع مدني، وفاعلين من القطاع الخاص، وأكاديميين، وقادة رأي.وستتولى مجموعة البنك الافريقي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية لسنة 2026، يوم 26 ماي 2026، الإطلاق الرسمي لنسخة عام 2026 من تقرير "الآفاق الاقتصادية في أفريقيا" (PEA).ويقدّم هذا المنشور الرئيسي للمؤسسة توقعات للاقتصاد الكلي للقارّة، إلى جانب تحليلات إقليمية وقطاعية تهدف إلى توجيه صانعي السياسات العامة والمستثمرين وشركاء التنمية.