JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:24 Tunis

انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية في خضم الاحتفال بيوم إفريقيا ببرازافيل

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a14a13e1fbd62.46977360_fmopnlegqijkh.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 20:20 قراءة: 1 د, 29 ث
      
نظّمت مجموعة البنك الافريقي للتنمية، بعد ظهر، الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بكينتيلي في برازافيل من جمهورية الكونغو، حفلا بمناسبة الاحتفاء بيوم افريقيا، إيذانا بالانطلاق الرسمي للاجتماعات السنوية لسنة 2026.

وأقيم الاحتفال، الذي جاء تحت شعار "ضمان التوفر المستديم للمياه وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063"، انسجاما مع الشعار، الذي اعتمده الاتحاد الافريقي لسنة 2026 بالشراكة بين حكومة الكونغو ومفوضية الاتحاد الإفريقي.


وتهدف التظاهرة وفق المنظمين إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي للقارّة وثرائها وإبداعها المعاصر، وتجذر هويتها.


كما يهدف عرض التراث الثقافي الإفريقي إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لارتداء أزياء تقليدية وعصرية تمثل بلدانهم.

ويشارك في هذا الحدث رؤساء دول وحكومات، ومحافظو بنوك، ومديرون، وأعضاء الإدارة وموظفو مجموعة البنك، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكونغو فضلا عن شركاء في التنمية، وممثلين عن القطاع الخاص، وشباب من المجتمع المدني الكونغولي، ووسائل الإعلام، فضلا عن مشاركين مهتمين بالمجال قدموا من مختلف أنحاء العالم إلى جمهورية الكونغو.

وتنظم الدورة الحالية من اجتماعات البنك الافريقي للتنمية تحت شعار "تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد تشرذما"، تزامنا مع عقد الدورة 61 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، والدورة 52 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، الذي يعد نافذة التمويل الميسر التابعة لمجموعة البنك.

وتعد الاجتماعات السنوية أهم نشاط مقرر ضمن النظام الأساسي للمؤسسة. ومن المتوقع أن تستقطب هذه السنة أكثر من 3000 مشارك في برازافيل، من بينهم قادة ومسؤولون سياسيون واقتصاديون من الدول الأعضاء الإحدى والثمانين بالمؤسسة، إلى جانب مسؤولي مؤسسات مالية وتنموية، ومراكز تفكير، ومنظمات مجتمع مدني، وفاعلين من القطاع الخاص، وأكاديميين، وقادة رأي.

وستتولى مجموعة البنك الافريقي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية لسنة 2026، يوم 26 ماي 2026، الإطلاق الرسمي لنسخة عام 2026 من تقرير "الآفاق الاقتصادية في أفريقيا" (PEA).

ويقدّم هذا المنشور الرئيسي للمؤسسة توقعات للاقتصاد الكلي للقارّة، إلى جانب تحليلات إقليمية وقطاعية تهدف إلى توجيه صانعي السياسات العامة والمستثمرين وشركاء التنمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329976

babnet

كل الأخبار...

20:24 - توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة التّشغيل والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة
20:22 - كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه يدعو إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد
20:20 - انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية في خضم الاحتفال بيوم إفريقيا ببرازافيل
20:15 - نحو تعزيز التعاون التونسي الجزائري في مجال الطاقة
20:12 - توزر: حركية تجارية وتحضيرات في المنازل لعيد الأضحى رغم ارتفاع اسعار الاضاحي ومستلزمات العيد
19:04 - منوبة: انطلاق بيع اللحوم الحمراء بنقطة البيع من المنتج الى المستهلك القارة ببرج العامري بمناسبة عيد الاضحى
18:13 - نادي حمام الأنف والملعب القابسي إلى نهائي ملحق الصعود للرابطة الأولى
18:08 - اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بداية من غرة جوان
18:06 - وزير الدفاع يشرف على موكب إحياء الذكرى 68 لمعركة رمادة
18:03 - وزير الخارجية يلتقي السفير السعودي لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامه
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-17
30°-18
32°-20
31°-21
  • Avoirs en devises 25571,7
  • (25/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39069 DT
  • (25/05)
  • 1 $ = 2,90218 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No