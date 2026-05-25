نحو تعزيز التعاون التونسي الجزائري في مجال الطاقة

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 20:15
      
مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة، لاسيما مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية، محور لقاء للمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، بالجزائر، مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، مراد عجال.

كما تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الشركة، الاثنين، الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء.

واندرج اللقاء في اطار زيارة عمل اداها المدير العام للشركة، امس الاحد 24 ماي 2026، إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي قطاع الطاقة الجزائري.


وأسدى الوزير الجزائري جملة من التعليمات إلى مسؤولي مجمع سونلغاز، برفع مستوى التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومرافقتها فيما يتعلق بمختلف احتياجاتها الطاقية.

من جهة اخرى،خصص اللقاء الذي جمع المدير العام للشركة التونسية للكهرباء بالمدير العام لمجمع سونلغاز الجزائري بالنيابة، عبد الحميد رايس، لتقييم واقع التعاون القائم بين المؤسستين وبحث آفاق دعمه وتوسيعه بما يستجيب للتحديات الطاقية الراهنة، خاصة خلال فترة الذروة لصائفة 2026.

وأشاد فيصل طريفة بجودة التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجمع سونلغاز، معبرا عن حرص تونس على الاستفادة الكاملة من الخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة، والدعوة إلى مزيد تعميق وتنويع هذا التعاون.

وفي ختام الزيارة، جدّد الجانبان إرادتهما المشتركة في تكثيف التنسيق والتشاور، وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، بما يواكب التحولات الطاقية ويدعم استقرار وأمن المنظومة الطاقية وجهود التنمية الاقتصادية في البلدين.
