كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه يدعو إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد

دعا كاتب الدولة لدى وزيرالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيّب، الإثنين، إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد.وحث الحبيّب، خلال انعقاد النّدوة الدوريّة، المخصصة لمتابعة المشاريع التّنمويّة بولايتي أريانة وسيدي بوزيد، على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين إنتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصائفة 2026 وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق إستهلاك الإعتمادات المخصصة لقطاع المياه وإبراز التقدم المحقق.كما أوصى كاتب الدولة، بمزيد الحرص على تعمير لوحات القيادة الشهرية لمتابعة تقدم البرامج والمشاريع التنموية وتكثيف الجهود لمقاومة سوسة النخيل وبقية الآفات الزراعية بولاية سيدي بوزيد.من جانبه طالب رئيس الديوان هيكل حشلاف، بإعداد دراسة حول إدارة الأضاحي والعمل منذ الآن على إعادة تكوين القطيع وترقيمه إستعدادا للسنة القادمة والعمل على التزويد المبكر بالبذور الممتازة لولاية سيدي بوزيد.وشدد حشلاف، على مزيد تكثيف الزراعات السقوية باعتبار إنطلاق الموسم الزراعي بها قبل بقية الولايات، إلى جانب تكثيف المراقبة الصحية على مراكز تربية الدواجن بولاية سيدي بوزيد وعمليات نقلها.وقدّم المدير العام للخلية المركزية للحوكمة الرشيدة، بالمناسبة، مداخلة تناولت سبل تعزيز الحوكمة والنزاهة داخل الوزارة، من خلال دعم منظومة التقييم والمتابعة، وتكريس مدونة السلوك والأخلاقيات القطاعية، وإرساء آليات التصرف في مخاطر الفساد، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات البشرية بما يضمن ممارسات إدارية سليمة وشفافة.وأكّد كاتب الدولة في هذا السياق، أهميّة مزيد التعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بمطالب حفر الآبار، باعتبارها آلية حديثة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والحوكمة في معالجة الملفات ومتابعة مختلف مراحل إسناد التراخيص.وتناولت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع ذات الأولوية بولايتي أريانة وسيدي بوزيد، خاصة المتعلقة بالتشجير والمحافظة على الأراضي الفلاحية وصيانة وإصلاح القنوات والمنشآت المائية وتحاليل التربة والمياه المستعملة.كما وقع التطرق لمشروع تعصير المناطق السقوية وتهيئة المسالك الفلاحية وإستكمال شبكات الري، بما يساهم في تحسين مردودية القطاع ودعم التنمية الفلاحية المستدامة، هذا بالإضافة إلى مشاريع صيانة المنظومات المائية الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية.وتم استعراض نسق استهلاك إعتمادات التعهد والصرف ضمن الميزانية حسب البرامج، إلى جانب متابعة تقدم موسم الزراعات الكبرى وموسم زيت الزيتون.وشملت الجلسة كذلك الإستعدادات المتعلقة بإنجاح التعداد العام للفلاحة، باعتباره محطة وطنية هامة لتوفير المعطيات الدقيقة وتطوير السياسات الفلاحية، فضلاً عن الإستعدادات الخاصة بعيد الأضحى، من خلال إعداد قائمات الأطباء البياطرة المتطوعين للقيام بعمليات المراقبة والإرشاد وضمان إنتظامية التزود بالمياه خلال فترة العيد.وبحث المجتمعون الإستعدادات للتوقي من الحرائق وتكثيف الإحاطة الفنية للفلاحين، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الصيفية، بما يضمن حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية.وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أعلن المدير العام للصيد البحري وتربية الأحياء المائيّة عن رصد إعتمادات إستعجالية لتوسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بقلعة الأندلس، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل ودعم نشاط الصيد البحري بالجهة.