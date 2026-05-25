إصدار جديد لنورالدين بالطيب يوثق مسار الصحفي المتجول الطيب المرزوقي 1918/ 1983

"الطيب المرزوقي الصحفي المتجول 1918-1983" هو عنوان إصدار جديد للكاتب والصحفي نور الدين بالطيب، يجمع فيه جزءا من السيرة الصحفية للطيب المرزوقي.
هذا المؤلف الصادر عن دار خريف للنشر يتناول سيرة أحد رواد الصحافة في تونس، الطيب المرزوقي الذي ولد بمدينة دوز سنة 1918 وتُوفي في بتاريخ 28 ديسمبر 1983 بالمنستير.


عمل هذا الصحفي في العديد من الجرائد من بينها جريدة "تونس" التي كان يوقع فيها مقالاته باسم "الصحفي المتجول"، وفي مرحلة ثانية أسس جريدة "الجيل الجديد" التي صدرت لأول مرة سنة 1953، إلى أن توقفت في مطلع السبعينات، وكانت له تجارب أخرى في تأسيس مشاريع صحفية ولكن توقفت بسبب الصعوبات المالية.
يعود مؤلف هذا الكتاب في مقدمة الإصدار، على تفاصيل هذه التجارب الصحفية وعلاقة "الصحفي المتجول" بالنظم الاجتماعية التي ثار عليها وأسس لنفسه مسارا يختلف عما سطره له والده وعائلته حتى أنه غادر مسقط رأسه بحثا عن ضالته في الكتابة، وتنقل بين عدد من الولايات التونسية إلى أن استقر في المنستير حيث وافته المنية بعد سنوات من العيش والعمل والإنتاج الصحفي.
هذا المُؤلف الذي ورد في 115 صفحة، يوثق في أغلبه مقالات نُشرت للطيب المرزوقي على مدى مساره الصحفي من بينها مقالات توثق جولاته في ربوع الوطن، فضلا عن وثائق وصور له، ولأعداد من الجرائد التي ساهم في تأسيسها وتأثيثها بمقالاته.

ويندرج هذا العمل في إطار حفظ الذاكرة الصحفية، وتثمين التجارب الرائدة في مجال الكتابة الصحفية في تونس.
خ س
21:41 - وزير الصّحة يتباحث مع سفيرة الهند سبل دفع التعاون بين البلدين في مجال الصحة الرقمية وتصنيع الأدوية
