السجن 3 سنوات لموظف فندق وسائحة برازيلية في مصر بسبب واقعة مزاح غريبة مع سائحة صينية

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في حق موظف بأحد الفنادق وفتاة برازيلية، بعد إدانتهما بتصنيع «تورتة بالحشيش» وتقديمها إلى فتاة صينية على سبيل المزاح، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.وكشفت التحقيقات أن الفتاة البرازيلية، المقيمة بأحد الفنادق، اقترحت على الموظف المصري إعداد طبق برازيلي يعرف باسم «تورتة بالحشيش»، وطلبت منه شراء كمية من مخدر الحشيش لاستخدامها في التحضير.وقام الموظف بشراء المخدر، قبل أن تتولى المتهمة إعداد التورتة داخل مطبخ الفندق، حيث مزجت الحشيش بمكونات الشوكولاتة والكريمة، ثم قدمتها إلى فتاة صينية تقيم بالفندق نفسه.وبحسب التحقيقات، شعرت الفتاة الصينية بحالة إعياء واضطرابات صحية مباشرة بعد تناول جزء من التورتة، ما استوجب نقلها إلى المستشفى.وأظهرت التحاليل الطبية وجود مادة الحشيش المخدرة في جسدها، الأمر الذي قاد إلى فتح تحقيق وإيقاف المتهمين.وبعد الاستماع إلى الشهود والاطلاع على التقارير الفنية والطبية، قررت المحكمة إدانة المتهمين والحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ.