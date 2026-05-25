وزير الخارجية يشارك عن بعد في اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلّفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي الذي انعقد اليوم الاثنين، عبر تقنية التواصل عن بعد.وأكد النفطي، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي من أجل دعم نجاعة المنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها.وذكّر في هذا السياق، بمواقف تونس المبدئية من عملية الإصلاح والداعية الى تعزيز قواعد الحوكمة والشفافية المالية للاتحاد الافريقي ومؤسساته ودعم التنسيق والتكامل بينها، مشدّدا على ضرورة الأخذ في الاعتبار متطلبات العمل الإفريقي المشترك ومقتضيات المرحلة الراهنة وتحدياتها مع مراعاة واقع وإمكانات الدول الأعضاء.ودعا إلى ضرورة تقييم المسار الإصلاحي والوقوف على النقائص التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة خلال السنوات الأخيرة وتحديد السبل الكفيلة بمراجعتها في كنف احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد وسيادة الدول.وجدّد التزام تونس بمواصلة الإسهام الفاعل في هذا المسار ومواصلة التنسيق والتشاور مع الدول الإفريقية الشقيقة لدعم العمل الإفريقي المشترك في سبيل مجابهة التحديات التي تواجهها القارة وشعوبها وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن أجندة 2063.ونقل الوزير خلال مشاركته في هذه الأشغال، تهاني رئيس الجمهورية قيس سعيد، ، بمناسبة الاحتفاء بيوم افريقيا وتمنياته للقارة ولشعوبها بمزيد التقدم والرخاء في كنف الوحدة والاستقرار.