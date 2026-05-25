بزشكيان يصدر أمرا بإعادة ‌فتح الإنترنت في البلاد للوصول إلى المواقع الدولية

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 20:39
      
أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين، ⁠أمرا بإعادة ‌فتح الإنترنت ⁠للوصول إلى المواقع الدولية، حسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وأشارت التقارير إلى أن التصريح ⁠صادر عن رئيس العلاقات العامة في ‌وزارة الاتصالات ⁠الإيرانية.


وذكر موقع "نتبلوكس" لمراقبة الانترنت أن ⁠معظم الإيرانيين لا يتمكنون من الوصول إلى ⁠شبكة الإنترنت العالمية منذ 87 يوما.


ولم يتمكن سوى عدد قليل من المواطنين من الوصول إلى شبكات الـ"VPN" الباهظة الثمن والمتقدمة لتجاوز القيود.

يأتي ذلك بعد أن أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران أصبح "جاهزا بنسبة 95%"، رغم استمرار الخلافات حول صياغة النقاط المتعلقة بمضيق هرمز ومخزون إيران من المواد النووية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أشار سابقا إلى أن المحادثات تسير بشكل بناء، لكنه وجه تعليماته للمفاوضين بعدم الاستعجال في إبرام الصفقة، معتبرا أن عامل الوقت يصب في مصلحة واشنطن.

وأكد ترامب أن هناك اتفاقا عاما على مسودة الاتفاق المستقبلي، وأنه أجرى اتصالات هاتفية مع قادة البحرين ومصر والأردن وقطر والإمارات وباكستان والسعودية وتركيا لمناقشة مذكرة التفاهم ضمن إطار صفقة السلام مع إيران.

20:39 - بزشكيان يصدر أمرا بإعادة ‌فتح الإنترنت في البلاد للوصول إلى المواقع الدولية
