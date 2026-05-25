وزارة الفلاحة تنشر قائمة الأطباء البياطرة للاتصال بهم خلال عيد الأضحى
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الاثنين، نشر قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص بكامل ولايات الجمهورية، وذلك لفائدة المواطنين بمناسبة عيد الأضحى.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الأطباء البياطرة سيتولون الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيّرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة.
وأكدت الوزارة أن قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين بمناسبة عيد الأضحى متاحة عبر الصفحة الرسمية للوزارة .
