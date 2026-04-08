بلدية تونس: غلق حديقة الحيوانات بالبلفيدير لمدّة شهر للصيانة والتنظيف

أعلنت بلدية تونس، أنّه تقرّر غلق حديقة الحيوانات بالبلفيدير لمدّة شهر بداية من يوم 13 أفريل الجاري وإلى غاية 14 ماي القادم وذلك لانطلاق أشغال الصيانة والتنظيف.وأوضحت البلديّة، اليوم الثلاثاء، في بلاغ توجّهت به إلى العموم، أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة رواد الحديقة والعمل على تحسين جاهزيتها وظروف استغلالها في أفضل الظروف.