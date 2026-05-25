القيروان : خطة عمل بيئية شاملة خلال عيد الأضحى لبلدية القيروان وتخصيص حاويات لجمع جلود الاضاحي

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 23:04
      
وضعت بلدية القيروان خطة عمل بيئية شاملة لرفع الفضلات خلال فترة عيد الأضحى، وخصصت حاويات كبيرة الحجم لجمع جلود الاضاحي، وتهدف هذه الخطة، التي جاءت إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية إلى تنظيم التدخلات الميدانية لضمان نظافة المدينة وتلافي التداعيات البيئية والصحية التي تتزامن مع هذه المناسبة.

وافاد رئيس مصلحة البيئة والعناية بالمحيط ببلدية القيروان مراد الدبغي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، بأنه تقرّر أن يكون العمل خلال يومي عيد الاضحى (27 و 28 ماي الجاري) بنظام يومي عمل عاديين وبكامل الطاقة البشرية واللوجستية للبلدية لضمان تدخلات ناجعة لرفع الفضلات المنزلية.

 وأوضح أن حركات الرفع ستتوزع على فترتين رئيسيتين وهما فترة صباحية تنطلق من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء، تليها فترة مسائية من 6 مساء إلى منتصف الليل، كما تم تخصيص فترة ليلية إضافية للحالات الطارئة مجهزة بشاحنات ضاغطة للتدخل السريع بعد منتصف الليل وجمع حاويات متبقية وسط المدينة.
ولضمان سلاسة العمل وتفادي كل العوائق في تفريغ الشاحنات، أفاد المتحدث بأنه تمت مراسلة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالقيروان لإعلامهم بالتوقيت الجديد وتمديد ساعات قبول الفضلات بالمصب المراقب بالباطن، الذي يغلق عادة منتصف الليل، وذلك لاستيعاب كافة الفضلات المرفوعة وتوجيهها إلى هذا المصب.
​وعلى المستوى اللوجستي، أكد الدبغي أن البلدية استغلت الفترة الماضية لإصلاح وصيانة الآليات المعطلة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان جاهزيتها الكاملة، وبين ان المعدات تتكون من 5 شاحنات قالبة و4 شاحنات ضاغطة تعمل بالتناوب (اثنتان صباحا واثنتان ليلا)، إلى جانب 3 جرارات، كما تم توفير 6 حاويات كبيرة الحجم بسعة 10 الاف لتر، جرى توزيعها وتركيزها في النقاط السوداء والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

 ​وفي سياق متصل بالتوقي من المخاطر البيئية لجلود الأضاحي، أوضح الدبغي أنه تم إصلاح وتجهيز المجرورة وتخصيص 6 حاويات بسعة 3 الاف لتر ليكون استخدامها حصريا لجمع جلود الأضاحي وليس للفضلات المنزلية وذلك لتسهيل عملية تجميعها ونقلها لاحقا، وحث في هذا الصدد المواطنين على وضع الملح على جلود الأضاحي فور سلخها لتفادي تعفنها والالتزام بوضعها في النقاط التي حددتها البلدية لرفعها لاحقا.
 وأضاف أنه تم توفير كميات كافية من مادة الجير وتوزيعها على كافة الدوائر البلدية لاستخدامها في تعقيم الحاويات ونقاط تجميع الجلود فور إفراغها، وتطهير الأماكن التي تسربت إليها الدماء ومخلفات الأضاحي للقضاء على الروائح الكريهة ومنع تكاثر الحشرات والبكتيريا.
 ولتعزيز التدخل الصحي، أعلن عن إطلاق حملات مداواة ورش ضد الحشرات (كالناموس والذباب) ستنطلق مباشرة يوم العيد عقب الانتهاء من عمليات ذبح الأضاحي، وأشار إلى أن هذه الحملات ستستمر بانتظام خلال الأيام التي تلي العيد (أيام الخميس والجمعة والسبت) لمكافحة كل البؤر الحشرية التي قد تظهر نتيجة المخلفات.
 ​وخلص في ختام تصريحه الى توجيه نداء توعوي للمواطنين اكد خلاله أن إنجاح هذه الخطة هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق وعي المواطن وتعاونه مع البلدية داعيا المواطنين إلى وضع مخلفات الأضاحي في أكياس متينة ومحكمة الإغلاق، وفصلها عن أكياس الجلود وإخراجها بالتزامن مع أوقات مرور شاحنات النظافة.
