JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:43 Tunis

تأجيل محاكمة لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/660548107f17b6.14715943_mloqngfkheijp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 09:40 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة رجل الأعمال لزهر سطا وصهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي بلحسن الطرابلسي إلى جلسة جوان المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي التمست مزيدا من التأخير في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.


ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329994

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
29°-17
32°-19
30°-20
30°-19
  • Avoirs en devises 25571,7
  • (25/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39069 DT
  • (25/05)
  • 1 $ = 2,90218 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/05)     1640,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/05)   29050 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No