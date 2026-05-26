تأجيل محاكمة لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة رجل الأعمال لزهر سطا وصهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي بلحسن الطرابلسي إلى جلسة جوان المقبل.وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي التمست مزيدا من التأخير في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري.