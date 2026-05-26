الافراج عن النائب أحمد السعيداني بمقتضى عفو رئاسي

أعلن الثلاثاء 26 ماي، حمزة السعيداني أنه تم الافراج عن شقيقه النائب بالبرلمان أحمد السعيداني بمقتضى عفو رئاسي.وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الإستئناف بتونس، قضت في أفريل الماضي، بإقرار الحكم الإبتدائي القاضي بسجن أحمد السعيداني مدة 8 أشهر من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالاتيشار الي أن رئيس الجمهورية أصدر بمناسبة عيد الاضحى عفوا رئاسيا، يُفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينًا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينًا إضافيّا بالسّراح الشّرطي.