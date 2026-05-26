الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت) تذكر بشروط اقتناء مسكن اجتماعي عبر منظومة "فوبرولوس"

تصنيف فئات الأجراء وحجم الدخل الشهري الخام





نوعية المساكن والمساحات القصوى المتاحة



التمويل الذاتي ونسب الفائدة التفاضلية ومواصفات القروض



الضمانات المستوجبة لتأمين القروض



نشرت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت)، توضيحات ذكرت من خلالها بشروط واجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة "فوبرولوس" (FOPROLOS).وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفاً دقيقاً للمستفيدين إلى أربع فئات رئيسية بناءً على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تيسير حصول الأجراءعلى السكن الملائم.وبموجب البيانات الصادرة، تم تقسيم الأجراء المستهدفين إلى أربع فئات أساسية تعتمد في تصنيفها على الأجر الأدنى المهني المضمون، مع احتساب كافة المنح المسندة.تضم الفئة الأولى (فبرولوس 1) الأجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين مرة واحدة ومرتين ونصف الأجر الأدنى المهني المضمون، أي ما يعادل مالياً من 591,000 دينار إلى 1477,505 دينار.أما الفئة الثانية (فبرولوس 2)، فشملت الأجراء الذين يتراوح دخلهم بين مرتين ونصف وثلاث مرات ونصف الأجر الأدنى، وهو ما يوازي قيمة مالية تتراوح بين 1477,505 دينار و2068,500 دينار.وسياق متصل، استهدفت الفئة الثالثة (فبرولوس 3) الطبقة التي ينحصر دخلها الشهري الخام بين ثلاث مرات ونصف وأربع مرات ونصف الأجر الأدنى المضمون، بمبالغ تتراوح بين 2068,505 دينار و2659,500 دينار.وجاءت الفئة الرابعة والأخيرة ، في ختام هذا التصنيف، (فبرولوس 4) لتغطي الأجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين أربع مرات ونصف وست مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، وهو ما يعادل مالياً ما بين 2659,505 دينار و3546,000 دينار.وفيما يتعلق بنوعية السكن والمساحة القصوى المسموح بها، وضعت المنظومة مساحات محددة تراعي طبيعة كل فئة، حيث خصصت لفائدة المنتسبين للفئة الأولى (فبرولوس 1) إمكانية اقتناء مسكن فردي شريطة ألا تتجاوز مساحته المغطاة 100 متر مربع. وفي المقابل، تم تخصيص مساكن ذات طابع جماعي أومشترك لفائدة الفئات الثانية والثالثة والرابعة (فبرولوس 2 و3 و4)، على ألا تتفوق المساحة المغطاة المخصصة لها عن 120 متراً مربعاً، وذلك باحتساب الأجزاء المشتركة من العقار.أما على مستوى التسهيلات المالية وهيكلة القروض الممنوحة، فقد حددت التدابير الجديدة نسبة التمويل الذاتي بـ 10 بالمائة من الثمن الإجمالي للمسكن لجميع الفئات دون استثناء. وتميزت الفئة الأولى (فبرولوس 1) بامتياز خاص، حيث يتحمل الصندوق منها مبلغاً لا يتجاوز 15 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون لمساعدتهم على توفير هذا التمويل الذاتي.وفيما يخص نسب الفائدة التفاضلية (نسبة الفائض)، فقد تم ضبطها بشكل تصاعدي لتبلغ 1 بالمائة فقط للفئة الأولى، وترتفع إلى 3 بالمائة للفئة الثانية، ثم حددت بـ 5 بالمائة للفئة الثالثة، لتصل إلى 7 بالمائة للفئة الرابعة والأخيرة.وفي إطار التخفيف المالي على المستفيدين في السنوات الأولى للاقتناء، أقرت المنظومة فترة إمهال (تأجيل سداد) تبلغ 3 سنوات كاملة لكل من الفئتين الأولى والثانية (فبرولوس 1 و2)، في حين حددت مدة الإمهالبسنتين اثنتين فقط للفئتين الثالثة والرابعة (فبرولوس 3 و4).وبشكل موحد، تم ضبط المدة القصوى لسداد القرض بـ 25 سنة لكافة الفئات الأربع، على ألا تتجاوز السن القصوى للمقترض عند استكمال السداد الكامل 75 سنة.وفي ختام المعطيات المحددة لشروط اقتناء هذه المساكن، نصت الإجراءات التنظيمية على إقرار رهن عقاري لفائدة المؤسسة المتصرفة في الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، والمتمثلة قانونياً في (بنك الإسكان)، وذلك كضمان أساسي لتأمين استرداد القروض وحفظ حقوق كافة الأطراف المتداخلة في العملية السكنية.