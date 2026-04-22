تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـ الأمن الوطني التونسي بسيدي حسين، فجر اليوم، من تنفيذ عملية أمنية وصفت بـ"النوعية"، أسفرت عن شلّ نشاط عناصر إجرامية خطيرة كانت محل تتبع منذ فترة، وذلك بعد تسخير أكثر من 20 عونًا من مختلف التشكيلات.وأفضت المداهمات المتزامنة إلى إيقاف ثلاثة من أبرز العناصر المفتش عنها، من بينهم شخص معروف بكونه محل 22 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية، إلى جانب عنصرين آخرين مكنيين بـ"توتو" و"الدب"، يشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بالإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النار وتهشيم وسائل النقل العمومي.وتشير المعطيات الأولية إلى أن مجموع مناشير التفتيش الصادرة في حق الموقوفين يتجاوز 60 منشورًا، وتشمل سجلاتهم الإجرامية قضايا تكوين وفاق إجرامي، ومحاولة القتل العمد، والاعتداء بالعنف الشديد، والسلب والسرقة الموصوفة، إضافة إلى ترويج المواد المخدرة.وخلال العمليات، تم حجز كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج، إلى جانب عدد من الأسلحة البيضاء التي كانت تُستعمل في الاعتداءات، من بينها سيوف تقليدية وسكاكين وسواطير كبيرة الحجم.وقد خلفت هذه العملية ارتياحًا ملحوظًا لدى متساكني المنطقة، الذين اشتكوا سابقًا من تنامي مظاهر العنف والإجرام، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية.وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالموقوفين، في انتظار استكمال الأبحاث وتقديمهم أمام العدالة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن العام.