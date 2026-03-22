الحرب على إيران.. إسرائيل تبحث هجوما واسعا على منشآت الطاقة وطهران ترد على إنذار ترمب

مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ24 يستمر التصعيد والقصف المتبادل، بينما قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن تل أبيب تبحث شن هجوم واسع على منشآت الطاقة الإيرانية مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لطهران لفتح مضيق هرمز.

وكان ترمب هدد مساء السبت، بقصف وتدمير البنية التحتية للطاقة في إيران، ما لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية في غضون 48 ساعة.


ورد الجيش الإيراني على إنذار الرئيس الأمريكي، بالتهديد باستهداف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفذ ترمب تهديداته.


كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الملاحة في مضيق هرمز لم تتوقف بالكامل بل تستمر وفق "ضوابط خاصة تراعي الظروف الحالية". وحمّلت الوزارة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية أي تصعيد أو تهديد للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعلى الجبهة اللبنانية، شنت إسرائيل غارات واسعة على جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان وافق على خطط لتعميق العمليات البرية في لبنان. وفي المقابل، ردّ حزب الله بقصف المستوطنات الإسرائيلية وتجمعات جنود الاحتلال بالصواريخ والمسيّرات.
