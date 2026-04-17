POSTMORTEM DIPLOMATIQUE DU SPRING MEETINGS FMI · W’BANK 13–18 AVRIL 2026

Le monde décidait, la Tunisie regardait



Le FMI : ni rupture ni réconciliation, juste une « cordiabilité froide »



La facture, elle, est bien salée



Cinq constats d'échec — Sans langue de bois



Pour la prochaine fois : cinq impératifs non négociables



Le dialogue de sourds doit cesser



Sources : FMI — World Economic Outlook, avril 2026 · Banque mondiale, communiqué du 31 mars 2026 · Atlantic Council · UNU/CPR · Reuters · Rappler · IMF Press Briefing Transcript, 14 avril 2026.



* Moktar Lamari, Ph.D. est professeur univerisitaire au Canada, économiste et éditorialiste. Il dirige E4T — Économie pour la Tunisie. Ses analyses paraissent dans plusieurs médias tunisiens et francophones.

Durant ces meetings à Washington, la Tunisie a été, mais. Durant ces 5 jours, de travaux, la délégation tunisienne a étéetde ce genre de meetings. La délégation rentre à Tunis, ou presque. Décryptage…Une délégation d'une dizaine de hauts fonctionnaires,prélevés sur les taxes payées par les contribuables, cinq jours dans la capitale mondiale de la finance internationale — etsur les démarches et rencontres de mission. Aucune rencontre avec les experts expatriés présents dans les salles de conférence et négociations du FMI. Le postmortem d'une participationet forcémentLes cerisiers de l'avenue Constitution sont en pleine floraison. Washington resplendit en ce milieu d'avril. Pendant six jours — du 13 au 18 — la capitale américaine a accueilli les Spring Meetings du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ce rendez-vous annuel qui réunit ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, grands bailleurs de fonds et économistes de renom pour prendre le pouls de la planète économique.Le thème de 2026 :. Moqueur pour un pays comme la Tunisie, qui n'a ni prospérité à exhiber ni politiques publiques à vanter.La délégation tunisienne, conduite par le gouverneur de la Banque centrale Fethi Zouhair Nouri et le ministre de l'Économie Samir Abdelhafidh, flanqués de deux directeurs généraux de la BCT, de hauts fonctionnaires du ministère des Finances et d'une grappe de diplomates de l'ambassade, a pris ses chambres d'hôtel à quelques encablures du siège du FMI. On les a vus arriver. On ne les a guère entendus.L'agenda de Washington 2026 était lourd de sens pour un pays comme la Tunisie. Le FMI a publié ses nouvelles prévisions de croissance mondiale,en raison du choc pétrolier déclenché par la guerre Iran-Israël-États-Unis et des perturbations au Détroit d'Ormuz.La fermeture du Détroit d'Ormuz et les dommages aux installations énergétiques stratégiques du Moyen-Orient ont fait craindre une, avec une envolée des prix du pétrole, du gaz, du gazole, du carburant aviation, des engrais, de l'aluminium et de l'hélium. La Tunisie, importatrice nette de toutes ces matières, était en première ligne de ces discussions.Les décideurs réunis à Washington ont eu à naviguer entre la guerre en Iran non résolue, les perturbations du commerce via le Détroit d'Ormuz, et une incertitude tarifaire pesant sur l'économie mondiale, formant ce que certains ont appelé uneLes pays à faibles revenus importateurs nets d'énergie ont subi une révision cumulée à la baisse de leur croissance sur 2026–2027, de l'ordre de— et la Tunisie a maintenu malgré tout ses prévisions de croissance,Qui a porté ce dossier pour Tunis ?La Banque mondiale, de son côté, a lancé le 15 avril son initiative mondiale, précisément le domaine où elle venait d'approuver, le 31 mars 2026, deux projets en faveur de la Tunisie.Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé le financement de deux projets en Tunisie d'une valeur totale de— soit environ— visant à améliorer les services d'eau potable, à moderniser le système d'irrigation agricole et à soutenir la création d'emplois et de revenus dans les zones rurales, avec plusieurs milliers d’emplois escomptés.C'est lade ces Spring Meetings pour la Tunisie — et elle avait été décidée avant même l'arrivée de la délégation à Washington.Il valait mieux participer en zoom, et épargner l’argent des contribuables tunisiens, déjà prix à la gorge par l’inflation et la paupérisation.Depuis 2022, les relations entre Tunis et Washington ressemblent à une partie d'échecs où chaque joueur attend que l'autre bouge la pièce clé., mais une: d'un côté, une institution réclamant des réformes structurelles profondes ; de l'autre, un État souverain plaçant la stabilité sociale comme ligne rouge intouchable.Pour certains observateurs, la simple participation tunisienne aux Spring Meetings 2026 constitue, révélateur d'un changement d'attitude après la rupture de 2022.L'argument avancé : le budget 2026 prévoit de limiter la masse salariale à, exactement le seuil demandé par le FMI. C'est peu. Surtout quand on sait que la Tunisie continue d'emprunter à dessur les marchés domestiques et auprès de la Banque africaine d'import-export, alors qu'un prêt du FMI serait assorti de conditions proches deLa question reste posée : de quelle utilité est la participation d'une délégation tunisienne si le pays ne profite pas de son adhésion au Fonds alors qu'il fait face à unecaractérisée par deet une? À l'issue de ces six jours,Billets d'avion en classe affaires, suites dans les hôtels du quartier Foggy Bottom, limousines avec chauffeurs américains, frais de représentation à l'ambassade, per diems gonflés par le coût de la vie washingtonien : la note pour une délégation d'une dizaine de personnes sur six jours approche, selon les calculs disponibles, les. Si on ajoutait, les coûts d’opportunités liés à cette participation (salaires et options de valorisation alternatives des membres de la délégation), on frôlerait leÀ l'heure où les hôpitaux publics manquent de médicaments et où les universités comptent leurs craies, cette dépense exige uneCe n'est pas la question du voyage en elle-même. Participer aux Spring Meetings est légitime, voire obligatoire pour un pays membre du FMI et de la Banque mondiale. C'est la question du. Qu'a-t-on dit, à qui, sur quoi ? Qu'a-t-on entendu qu'on n'aurait pu lire en ligne ? Qu'a-t-on négocié, avancé, défendu ?La délégation tunisienne est arrivée à Washington sans, sans, sanssur les grandes questions débattues.La Tunisie y était. Pas un panel. Pas une prise de micro.La délégation tunisienne s'est retrouvéeEn Tunisie,Une1. Constituer une2. Inscrire des3. Rendre obligatoire la4. Produire un5. Créer desLa Tunisie n'a pas les moyens de se payer des participations diplomatiques deChaque mission doit produire unpayés par les contribuables — et ceux-ci veulent pour leur argent :et duIls méritent mieux quedans la capitale américaine.Il fautdes institutions et personnalités concernées, pour avancer mieux et plus sereinement.