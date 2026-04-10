عملاق في زمن الشوائب ....!!.

الأستاذ عز الدين المدني في سطور ذهبية:



التكريم والجوائز:



الإصدارات:



قد يكون الحنين لمعانقةوقد يكون الأمرلأني أحبه وأقدره كثيرا وأراهفي ديجور تونس طافت وحلقت صورته أمام عيني وجال بخاطري ناموسه وتلقفتي وأمسكت بي دوائره المغناطيسية اليوم لا أدري لماذا تذكرت...!!.في زمنتعيش بينناممن بقوا من درر الزمن الجميل ووخاصة في المجال الثقافي ورغم أنهمكتنز بموروثنا الوطني في كل المجالات فلم يأخذ حقه كما يجب من التعريف وإعطائه مساحات إعلامية أفسح ليدلو بدلوه ما عدا التلفزة والإذاعة الوطنيتين تقريبا رغم أنه وإلى اليوم مازال يكتب ويبدع في المجال المسرحي وآخرهامن إخراج الفنان المتميز...!!.واعترافا مني بالجميل لمن أخذ بيدي وشجعني كثيرا في البدايات لآنه آمن بموهبتي وتفردي في كل ألوان الكتابة وخاصةولأني نهلت منه الكثير منلن أفرط الفرصة اليوم لأذكر بمناقبه وآثاره وفضله الكبير على الساحة الثقافية عموما خاصة وأنه أحد أهم رموزبناء قطفت تونس بعد تنفيذه أجمل أزهار النجاح وحصدت أهم الجوائزفي مختلف المجالات الإبداعية.ولمزيد التعريف به أكثر وخاصة للجيل الجديد هذه هيباختصار ولو أن ما سأقدمه هو عبارة عن قطرة من بحر من جملة مآثره التي جمعتها من مواقع عديدة وأنا متأكد مسبقا أنها لم تأت على كل شيء قياسا بحجم الرجل ومسيرته الغنية بالإبداع التي تقارب وقد تتجاوزكاتب تونسي مواليد تونس سنة 1938. كتب، وترجمت أعماله المسرحية والروائية إلى. نال في 1989. في عام 2006 حصل علىفي المسرحية والقصة والرواية.أقبل منذ شبابه على، فألف الكثير من القصص والمسرحيات ونشر منها مجموعة: (خرافات ومسرحيات)، (ثورة صاحب الحمار) و(رحلة الحلاج)، (ديوان الزنج)، و(الغفران)، و(مولاي السلطان الحفصي).-تعلم مراحله الدراسية الابتدائية والثانوية في تونس. وتابع الدراسة بفرنسا.المسيرة المهنية:اشتغل بوزارة الثقافة ثم بالحقل الصحفي-سهرت منه الليالي لعلي الدوعاجي، جمع وتقديم، الدار التونسية للنشر، 1969.-الأدب التجريبي: مقالات وبيانات متفرقة )، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1972.-تحت السور (خليط)، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1975+أبو القاسم الشابي (بالاشتراك)، المؤلف، تونس، 1984-رواد التأليف المسرحي (بالاشتراك)، الشركة التونسية للتوزيع، تونس ، 1986 --ثورة صاحب الحمار، ديوان الزنج، على البحر الوافر، التربي والتدوير، تعازي فاطمية، الفرس (اقتباس)، كل هذه المسرحيات نشرت ومثلت على الركح في المهرجانات.هذا وقد رشحت تونس الكاتبلجائزة".أبعد كل هذا مازلنا نراه وغيره من كبارمغيبين تماما إعلاميا بينما تتصدر الخفافيش والطراطير والصراصير والعرجاء والنطيحة وسقط المتاع وما ترك السبع المشهد ....؟؟!!.لا يا سيدي في هذه بالذات الشعب لا يريد بلهم الذين يريدون ومن الواجببأفكارهم وأحلامهم ومشاريعهم واقتراحاتهم والسير على خطاهم ....!!.أعرف مسبقا بأني مختلف تماما عن الكل فكريا وحسيا واستقرائيا واعترافا بالجميل وإكبارا واحتراما لكلالذين سبقوني ...!!.هكذا تربيت ونشأت وهكذا سأبقى ....!!....!!