محكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار حكم ابتدائي بسجن عماد الطرابلسي مدة عشرة أعوام
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق عماد الطرابلسي، والقاضي بسجنه مدة عشرة أعوام.
وكانت الدائرة الجنائية الابتدائية لقضايا الفساد المالي قد أدانت الطرابلسي بالسجن لنفس المدة، على خلفية تهم ذات صبغة مالية تتعلق بإحدى الصفقات العمومية.
وأُحيل ملف القضية إلى الدائرة الاستئنافية، غير أن المتهم لم يحضر الجلسة، ليُقرّر القضاة حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم، قبل إصدار قرارهم بتثبيت الحكم الابتدائي.
وكانت الدائرة الجنائية الابتدائية لقضايا الفساد المالي قد أدانت الطرابلسي بالسجن لنفس المدة، على خلفية تهم ذات صبغة مالية تتعلق بإحدى الصفقات العمومية.
وأُحيل ملف القضية إلى الدائرة الاستئنافية، غير أن المتهم لم يحضر الجلسة، ليُقرّر القضاة حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم، قبل إصدار قرارهم بتثبيت الحكم الابتدائي.
