هذا ما تقرر في حق سليم شيبوب
مثل رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق سليم شيبوب، اليوم الإثنين 23 مارس 2026، في حالة إيقاف أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وقد قررت الدائرة الجنائية تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المقدم في قرار دائرة الاتهام.
ويُذكر أن سليم شيبوب محال بحالة سراح في ما يتعلق بهذه القضية، غير أنه موقوف على ذمة قضية جنائية أخرى تتعلق بخروقات خلال إبرام الصلح مع الدولة.
