أمن القرجاني يطيح بسجين خطير فرّ من مستشفى "شارل نيكول"

Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 12:35
      
في عملية أمنية نوعية ، تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالقرجاني، أمس، من إلقاء القبض على سجين مصنف "خطير جداً"، وذلك بعد أن تمكن في الفرار من داخل مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.



وجاءت عملية الإطاحة بالمظنون فيه إثر سلسلة من الأبحاث الميدانية والتحريات الأمنية المعمقة التي قادتها فرقة مكافحة الإجرام.



وتعود تفاصيل الحادثة إلى استغلال السجين فرصة نقله من السجن إلى مستشفى شارل نيكول لتلقي العلاج، حيث تمكن من مغافلة الحراسة والفرار إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تنجح الخطط الأمنية في تحديد مكانه ومحاصرته.

ويُعد الموقوف من العناصر الإجرامية المعروفة ببطشها وترويعها للمواطنين، خاصة في منطقة الجبل الأحمر بالعاصمة. ويتضمن سجله القضائي أحكاماً ثقيلة سالبة للحرية تصل إلى 18 سنة سجناً، على خلفية تورطه في قضايا إجرامية خطيرة تشمل تنفيذ عمليات سطو وبراكاجات مستهدفة والسلب والنهب باستعمال القوة وتهديد المواطنين وترويعهم تحت طائلة أسلحة بيضاء.
بطاقات إيداع بالسجن ل3 أشخاص اتهموا بمساعدة فرار سجين من مستشفى بالعاصمة...


وفور إلقاء القبض عليه، تم اقتياد السجين الفار إلى مقر الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام لاستكمال الأبحاث معه، وتمت مراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وإعادته إلى السجن لإتمام عقوبته مع إضافة تهمة الفرار من مؤسسة احتجاز.

بذكر انه تم سابقا إيقاف 3 أشخاص اتهموا بمساعدة المتهم على الفرار وقد تم إيداعهم السجن.
أمن القرجاني يطيح بسجين خطير فرّ من مستشفى "شارل نيكول"
