JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:23 Tunis

فوضى واشتباكات في باريس عقب فوز سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1ba065d98525.46573905_enfgjlohmpqik.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Mai 2026 - 06:41 قراءة: 1 د, 20 ث
      
ألقي القبض على عدة مشجعين في العاصمة الفرنسية باريس عقب نهائي دوري أبطال أوروبا الذي شهد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال واحتفاظه باللقب، وفق ما أفادت الشرطة السبت.

وتم نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، من بينهم 8 آلاف في باريس، بعد أعمال عنف شابت فوز سان جيرمان باللقب العام الماضي.


وأفادت الشرطة بتوقيف 2216 شخصا وتغريم 89 آخرين تسببوا في فوضى وشغب في شوارع باريس بعد تتويج الفريق الباريسي باللقب القاري عقب فوزه بركلات الترجيح 4-3 على نظيره أرسنال في النهائي الذي أقيم في العاصمة الهنغارية بودابست مساء السبت.


وضبطت نحو 24 شعلة نارية ونحو 100 لعبة نارية، بينما تضرر موقف حافلات في شارع جانبي متفرع من شارع الشانزليزيه في وسط باريس.
وأصيب شرطي واحد.

وأفادت الشرطة بتضرر مخبز ومطعم في شارع فرساي، بالقرب من ملعب "بارك دي برانس" التابع لنادي باريس سان جيرمان، جنوب غرب باريس، حيث تجمع ما بين 4000 و5000 شخص خلال المباراة، وألقيت مقذوفات على عناصر الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 150 شخصا حاولوا الدخول من إحدى البوابات قرب الملعب، لكن الشرطة صدتهم.

وصرح وزير الداخلية لوران نونيز بوجود "نظام قوي ومتين للغاية" للحد من أي أعمال عنف.

وضمن السياق ذاته، قال متحدث باسم الشرطة "مسؤوليتنا هي ضمان احتفال هادئ وآمن للجميع".

وفي العام الماضي، انتشر 5400 عنصر من الشرطة في باريس وضواحيها، وبلغ إجمالي عدد الاعتقالات 563، منها 491 في باريس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330226

babnet

كل الأخبار...

07:23 - وحدة النقل الجوي التونسية العاملة ضمن بعثة "مينوسكا" تساهم في الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام
07:06 - كم جنى باريس سان جيرمان من فوزه بدوري أبطال أوروبا 2026؟
06:51 - ترامب يتحدى عزوف الفنانين عن إحياء ذكرى تأسيس الولايات المتحدة.. ماذا قرر فعله؟
06:41 - فوضى واشتباكات في باريس عقب فوز سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا
06:25 - التلفزيون الإيراني: أحد أهم محاور مذكرة التفاهم هو إعادة تعريف قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز
06:04 - قناة: واشنطن تتعهد لطهران بالوصول إلى 12 مليار دولار من أموالها المجمدة
أمس 22:30 - معهد الرصد الجوي: صيف 2026 مرشح لتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات
أمس 22:28 - تحضيرات المونديال: المنتخب التونسي يسافر الى فينا للتباري مع المنتخب النمساوي
أمس 22:19 - بدر الدين القمودي يهاجم ذاكر لهيذب: كفاك كذبا...ربي يشفيك
أمس 22:06 - في اختتام ندوة فكرية حول المدونة السردية لأميرة غنيم: اهتمام بعلاقة الروائي بالمؤرخ بين التكامل والاختلاف
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 ماي 2026 | 14 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:34
16:08
12:24
05:02
03:14
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
31°-20
34°-21
35°-23
31°-20
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No