المعهد الوطني للرصد الجوي: صيف 2026 مرشح لتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في توقعاته الموسمية للفترة الممتدة بين جوان وجويلية وأوت 2026، بوجود احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية في مختلف مناطق البلاد.
كما تشير النماذج المناخية إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات العادية في عدد من المناطق، مع غياب مؤشرات واضحة في مناطق أخرى.
حرارة أعلى في الداخل والجنوبويتميز فصل الصيف عادة باستمرار الظروف الجوية الحارة، مع تفاوت درجات الحرارة بين الجهات، حيث تكون أكثر اعتدالا بالمناطق الساحلية، مقابل ارتفاعها بشكل أكبر بالمناطق الداخلية والجنوبية.
وتتراوح المعدلات الموسمية للحرارة بين:
* 22 و24 درجة مئوية بالمناطق الساحلية.
* 25 و33 درجة مئوية ببقية الجهات.
* أعلى المعدلات يتم تسجيلها عادة بولايات الجنوب، وخاصة بمحطة توزر.
أمطار متفاوتة حسب المناطقتسجل المناطق الغربية من الشمال والوسط عادة أعلى كميات التساقطات خلال الصيف، بينما تتراوح المعدلات:
* بين 34 و62 مليمترا بالمناطق الشرقية.
* بين 15 و34 مليمترا في أغلب الجهات.
* بين 3 و12 مليمترا فقط بمناطق الجنوب.
جوان: بداية صيفية حارةيتميز شهر جوان بطابع صيفي واضح، حيث تتراوح المعدلات الحرارية بين:
* 23 و25 درجة مئوية بالشمال والوسط.
* 27 درجة مئوية بالقيروان.
* بين 25 و31 درجة مئوية بالجنوب.
* نحو 22 درجة مئوية بمرتفعات تالة.
أما الأمطار فتظل محدودة ولا تتجاوز عادة:
* 25 مليمترا بالشمال والوسط.
* 12 مليمترا بالجنوب.
جويلية: أكثر أشهر السنة جفافايعد شهر جويلية الأكثر جفافا خلال السنة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين:
* 26 و30 درجة مئوية بالشمال والوسط.
* 28 و33 درجة مئوية بالجنوب.
وتكاد الأمطار تنعدم خلال هذا الشهر على كامل البلاد، ونادرا ما تتجاوز:
* 15 مليمترا بالشمال والوسط.
* مستويات شبه منعدمة بالجنوب.
أوت: بداية الانتقال نحو الخريفخلال شهر أوت تتراوح درجات الحرارة عادة بين:
* 25 و30 درجة مئوية بالشمال والوسط.
* 27 و33 درجة مئوية بالجنوب.
أما الأمطار فتتراوح:
* بين 15 و30 مليمترا بالمناطق الغربية للشمال والوسط.
* أقل من 8 مليمترات بالجنوب.
* ولا تتجاوز غالبا 18 مليمترا ببقية المناطق.
وأكد المعهد أن هذه المؤشرات تعكس بداية الانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب مع نهاية فصل الصيف.
