JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:06 Tunis

المعهد الوطني للرصد الجوي: صيف 2026 مرشح لتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6662ee09b6d726.57385446_neiphfgkqjolm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 20:55 قراءة: 1 د, 42 ث
      
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في توقعاته الموسمية للفترة الممتدة بين جوان وجويلية وأوت 2026، بوجود احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية في مختلف مناطق البلاد.

كما تشير النماذج المناخية إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات العادية في عدد من المناطق، مع غياب مؤشرات واضحة في مناطق أخرى.


حرارة أعلى في الداخل والجنوب

ويتميز فصل الصيف عادة باستمرار الظروف الجوية الحارة، مع تفاوت درجات الحرارة بين الجهات، حيث تكون أكثر اعتدالا بالمناطق الساحلية، مقابل ارتفاعها بشكل أكبر بالمناطق الداخلية والجنوبية.


وتتراوح المعدلات الموسمية للحرارة بين:

* 22 و24 درجة مئوية بالمناطق الساحلية.
* 25 و33 درجة مئوية ببقية الجهات.
* أعلى المعدلات يتم تسجيلها عادة بولايات الجنوب، وخاصة بمحطة توزر.

أمطار متفاوتة حسب المناطق

تسجل المناطق الغربية من الشمال والوسط عادة أعلى كميات التساقطات خلال الصيف، بينما تتراوح المعدلات:

* بين 34 و62 مليمترا بالمناطق الشرقية.
* بين 15 و34 مليمترا في أغلب الجهات.
* بين 3 و12 مليمترا فقط بمناطق الجنوب.

جوان: بداية صيفية حارة

يتميز شهر جوان بطابع صيفي واضح، حيث تتراوح المعدلات الحرارية بين:

* 23 و25 درجة مئوية بالشمال والوسط.
* 27 درجة مئوية بالقيروان.
* بين 25 و31 درجة مئوية بالجنوب.
* نحو 22 درجة مئوية بمرتفعات تالة.

أما الأمطار فتظل محدودة ولا تتجاوز عادة:

* 25 مليمترا بالشمال والوسط.
* 12 مليمترا بالجنوب.

جويلية: أكثر أشهر السنة جفافا

يعد شهر جويلية الأكثر جفافا خلال السنة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين:

* 26 و30 درجة مئوية بالشمال والوسط.
* 28 و33 درجة مئوية بالجنوب.

وتكاد الأمطار تنعدم خلال هذا الشهر على كامل البلاد، ونادرا ما تتجاوز:

* 15 مليمترا بالشمال والوسط.
* مستويات شبه منعدمة بالجنوب.

أوت: بداية الانتقال نحو الخريف

خلال شهر أوت تتراوح درجات الحرارة عادة بين:

* 25 و30 درجة مئوية بالشمال والوسط.
* 27 و33 درجة مئوية بالجنوب.

أما الأمطار فتتراوح:

* بين 15 و30 مليمترا بالمناطق الغربية للشمال والوسط.
* أقل من 8 مليمترات بالجنوب.
* ولا تتجاوز غالبا 18 مليمترا ببقية المناطق.

وأكد المعهد أن هذه المؤشرات تعكس بداية الانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب مع نهاية فصل الصيف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330216

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet31°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-19
30°-20
31°-20
34°-21
34°-22
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No