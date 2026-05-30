وحدة النقل الجوي التونسية العاملة ضمن بعثة "مينوسكا" تساهم في الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام

ساهمت وحدة النقل الجوي التونسية، المنتشرة ببانغي (عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى)، في الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتنظيم تظاهرة خرجت عن المألوف بشهادة العاملين ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا".وتمثلت هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الدفاع الوطني، في تنظيم زيارة إلى معهد "المسكيني" ببانغي، من طرف ثلة من الطيارين والإطار الطبي العاملين بالوحدة الجوية المذكورة، حيث قدم آمر الوحدة التونسية مداخلة لتحفيز التلامذة وبعث الأمل في قلوبهم، أكد فيها "أن المستحيل ليس افريقيا، وأنه بفضل العلم وطلب المعرفة يمكن التغلب على كل الصعاب".كما ألقى الأطباء محاضرة حول كيفية التوقي من الأمراض المنقولة جنسيا، ومرض الملاريا ومرض الإيبولا، فضلا عن تحسيس التلامذة بأهمية الرياضة وتجنب اللجوء إلى المخدرات والكحول.وتم بالمناسبة تقديم مساعدات للتلامذة وهدية تذكارية إلى المعهد المذكور. كما سمح لأول مرة للتلامذة بالتحول إلى المطار، والاطلاع على إحدى الطائرات التابعة لسلاح الجو التونسي المنتشرة ببانغي، والتحدث مع الطيارين حول نشاطهم ودورهم ضمن هذه المهمة.وتم في ختام هذا اليوم الاحتفالي، تتظيم مباراة في كرة القدم لفائدة التلامذة، اختتمت بتسليم جوائز للفريق الفائز.