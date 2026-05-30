JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:03 Tunis

ظهور نتائج التقرير الطبي لترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1a5e209fe4d7.08723521_lqmjkopfeihgn.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 06:27 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أصدر البيت الأبيض، اليوم السبت، تقرير الفحص الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يفيد بأن الرئيس يتمتع بصحة "ممتازة".
وجاء في التقرير: "تم تقديم مشورات وقائية، شملت توجيهات بشأن النظام الغذائي، وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين، وزيادة النشاط البدني، ومواصلة إنقاص الوزن".


وكان ترامب أجرى فحصا طبيا شاملا في مركز والتر ريد العسكري الطبي الوطني، وأعلن بنفسه عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي أن نتائج الفحص جاءت ممتازة وبشكل مثالي.

وكتب ترامب عقب الفحص الذي استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف: "كل شيء تم فحصه بشكل مثالي".


يأتي هذا الفحص الطبي، وهو الرابع المعلن عنه لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، في وقت يقترب فيه من بلوغ سن الثمانين (في 14 جوان)، وسط محاولات مستمرة من طاقمه لإثبات قدرته البدنية والذهنية العالية على إدارة البلاد مقارنة بأسلافه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330186

babnet

كل الأخبار...

07:39 - البورصة في اسبوع: مؤشر السوق يتجه صعودا مدفوعا بالاداء الجيد للمؤشرات القطاعية
07:21 - كاتب الدولة المكلف بالمياه يؤكد ضرورة الاستعداد لموسم التجميع وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف
07:15 - البنك الافريقي للتنمية سيكون بنك الحلول بالنسبة لافريقيا (رئيس البنك)
07:09 - محافظو الدول الاعضاء في مجموعة البنك الافريقي للتنمية يدعون الى الاسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لأفريقيا لأجل تحقيق التنمية
06:45 - "السلام ليس خيارا بل ضرورة": رائد تونسي في مهمة أممية لحفظ السلام في افريقيا الوسطى يروي تجربته الانسانية
06:27 - ظهور نتائج التقرير الطبي لترامب
06:15 - ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويؤخر "قراره النهائي"
أمس 23:02 - قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين السبت بمدينة طبرقة
أمس 22:14 - تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء خلال جلسة عمل بالوكالة التونسية للتكوين المهني
أمس 22:12 - بنزرت: رفع حوالي 2800 طنّ من الفضلات خلال أيام العيد إثر حملات جهوية ومحلية مكثّفة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
30°-20
32°-20
35°-21
35°-24
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No