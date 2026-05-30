ظهور نتائج التقرير الطبي لترامب

NEW: The White House physician on President Donald Trump’s annual physical examination:



"President Trump remains in excellent health, demonstrating strong cardiac, pulmonary, neurological, and overall physical function. His demanding daily schedule, including multiple…

أصدر البيت الأبيض، اليوم السبت، تقرير الفحص الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يفيد بأن الرئيس يتمتع بصحة "ممتازة".وجاء في التقرير: "تم تقديم مشورات وقائية، شملت توجيهات بشأن النظام الغذائي، وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين، وزيادة النشاط البدني، ومواصلة إنقاص الوزن".وكان ترامب أجرى فحصا طبيا شاملا في مركز والتر ريد العسكري الطبي الوطني، وأعلن بنفسه عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي أن نتائج الفحص جاءت ممتازة وبشكل مثالي.وكتب ترامب عقب الفحص الذي استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف: "كل شيء تم فحصه بشكل مثالي".يأتي هذا الفحص الطبي، وهو الرابع المعلن عنه لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، في وقت يقترب فيه من بلوغ سن الثمانين (في 14 جوان)، وسط محاولات مستمرة من طاقمه لإثبات قدرته البدنية والذهنية العالية على إدارة البلاد مقارنة بأسلافه.