البورصة في اسبوع: مؤشر السوق يتجه صعودا مدفوعا بالاداء الجيد للمؤشرات القطاعية

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 07:39
      
مدفوعا بالاداء الجيّد لكلّ المؤشرات القطاعية، اتجهت السوق صعودا وانهت الأسبوع، الذّي اقتصر على ثلاث حصص، بسبب عطلة عيد الإضحى يومي الإربعاء والخميس 26 و27 ماي 2026، بشكل إيجابي، إذ قفز المؤشر المرجعي "توننداكس" بنسبة 2،7 بالمائة وأدرك النقطة 17669،81. وقدر تحسّن اداء المؤشر ذاته، تبعا لذلك، ومنذ بداية سنة 2026 ب31،4 بالمائة.

وبلغ اجمالي المعاملات للأسبوع، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية"، 37،750 مليون دينار بمعدل يومي في حدود 12،5 مليون دينار، دون أن تشهد الحصص الثلاث للتداول، التي اقتصر عليها الأسبوع، تبادلا لكتل من الأسهم.


وعاد أفضل اداء لسهم بي هاش بنك، وزادت قيمته بنسبة 15،5 بالمائة وأقفل عند سعر 13،750 دينار، وسط قيمة مبادلات محدودة لم تتجاوز 167 ألف دينار.


ويبدو ان سهم تامينات البنك الوطني الفلاحي قد عاد ليحظى باهتمام المستثمرين. وقفز سعر السهم بنسبة 7،9 بالمائة وبلغ مستوى 4،250 دينار. وتمكن السهم من تنشيط السوق بعد استحواذه على معاملات بحجم 1،6 مليون دينار.

في المقابل فقد سهم بي هاش للتأمين 8،8 بالمائة من قيمته، وانهى الأسبوع عند سعر 54،730 دينار، وسط معاملات محدودة لم تتخط عتبة 5 آلاف دينار.

ولم ينجح سهم أوفيس بلاست من تحسين ادائه هذا الاسبوع. وفقد السهم 2،7 بالمائة من سعره وبلغ مستوى 1،790 دينار، وراكم مبادلات بحجم 107 آلاف دينار.

وكان سهم التونسيّة للبلور الأكثر تبادلا اذ استقطب 4،2 مليون دينار من اجمالي المعاملات. وبلغ سعر السهم في اقفال الاسبوع مستوى 29،420 دينار بعد تراجعه بنسبة 0،4 بالمائة.
