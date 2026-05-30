قفصة: الشركة الجهوية للنقل "القوافل" تبرمج 120 سفرة إضافية إلى غاية الاثنين المقبل

برمجت الشركة الجهوية للنقل "القوافل"، من 22 ماي الماضي وإلى غاية يوم الإثنين المقبل، 120 سفرة إضافيّة لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بالنظر بكل من من قفصة وسيدي بوزيد وتوزر أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الاضحى، وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صالح جعايدي.
وأوضح جعايدي، في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه السفرات تمثّل زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين دون تسجيل اكتظاظ بمحطات النقل التابعة للشركة.


وأبرز أن وزارة النقل منحت ترخيصا لشركة النقل "القوافل" بقفصة، لبرمجة سفرات إضافيّة لنقل المسافرين حسب ما يقتضيه الطلب، خاصة على الخطوط البعيدة التي تشمل ولايات نابل والمنستير وسوسة ونابل وقابس ومدنين، كما خصّصت  الشركة شباكا للحجز المسبق للتذاكر بمحطة النقل المركزية بقفصة المدينة لتسهيل الخدمات على المواطنين.
وأشار إلى أن أعوان الورشة المركزية التابعة للشركة عاينوا أسطول الحافلات من خلال مراقبة الإطارات المطاطية والفرامل والمحركات ضمانا لسلامة المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية من سواق وأعوان مراقبة.
