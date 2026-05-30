محافظو الدول الاعضاء في مجموعة البنك الافريقي للتنمية يدعون الى الاسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لأفريقيا لأجل تحقيق التنمية

Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 07:09
      
(من مبعوثة وات/غادة السبوعي)-حث المحافظون الممثلون للدول الأعضاء ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الجمعة، إلى الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لأفريقيا لأجل تحقيق التنمية (NAFAD) والعمل على تعزيز تقدمها.

ودعوا، على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والدورة الثانية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، المنعقدتين في برازافيل بجمهورية الكونغو من 25 إلى 29 ماي 2026، الى تكثيف التعاون مع بنوك التنمية الاخرى متعددة الأطراف وشركاء آخرين للتنمية، ومع القطاع الخاص. بهدف تعبئة الموارد اللازمة لتسريع التحول الهيكلي في إفريقيا، وتعزيز نمو شامل ورقمي وصديق للبيئة في القارة.


وطالب مجلس المحافظين، البنك إلى تقديم دعم سريع ومتنوع للدول الأعضاء على المستوى الاقليمي، من أجل الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، وحماية الفئات الهشة، وتسهيل الوصول المستديم إلى الطاقة.


ومن شأن ذلك، أيضا، ان يساهم في ضمان الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القارة على مواجهة تغيّر المناخ، بما يتماشى مع مهمة البنك ومن خلال التعاون الوثيق مع شركاء التنمية الآخرين، وفق ما أكده محافظو الدول لو الدول الأعضاء.

وأوصوا من جهة أخرى، مجموعة البنك، بضرورة مواصلة الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق باستدامة الديون، والاندماج الإقليمي، والاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة، والتصنيع، وسلاسل القيمة.

ويشمل ذلك أيضا، وفق المحافظين، استغلال الثروات المعدنية الاستراتيجية، إلى جانب مجالات الحوكمة، وإصلاح ابرام الصفقات العمومية، وتعبئة الموارد الداخلية، وإصلاح النظام الجبائي، وإدارة المالية العمومية، والعمل المناخي، والإدماج الاجتماعي، وخلق فرص عمل مستديمة، خاصة للشباب والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة المالية وشفافية البيانات، بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

وشجعوا على تعزيز مشاركة النساء في الوقاية من النزاعات وتسويتها، طبق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، نظرا الى أن النزاعات الممتدة تزيد من هشاشة إفريقيا وتؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية.

وأشاد المحافظون الممثلون للدول الاعضاء في مجموعة البنك الافريقي للتنمية، من جهة اخرى، بالاداء المالي والعملياتي للبنك خلال سنة 2025، مستعرضين في هذا الخصوص الموافقة على تمويلات بقرابة 8 مليارات وحدة حساب، وصرف 5،2 مليار وحدة حساب، ودعم 50 دولة عضوا إقليميا من خلال 200 مشروع، إضافة إلى الوفاء بالتعهد المتمثل في تخصيص 25 مليار دولار لتمويل المناخ.

وتعتبر الاجتماعات السنوية أهم حدث ضمن برنامج العمل السنوي للبنك الإفريقي للتنمية. ويشارك هذا العام أكثر من 3000 شخص في هذا الحدث المنعقد ببرازافيل، من بينهم قادة ومسؤولين سياسيين واقتصاديين من الدول الأعضاء الـ81، ومسؤولي مؤسسات مالية وتنموية، ومراكز تفكير، وممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وقادة الرأي.

وتنتظم الاجتماعات السنوية لعام 2026 تحت شعار "تعبئة موارد هامة لتمويل التنمية إفريقيا في عالم يشهد تشرذما"، وهي الأولى التي تعقد تحت رئاسة سيدي ولد التاه، الذي تولى مهامه بصفته الرئيس التاسع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية منذ سبتمبر 2025.
