JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:02 Tunis

قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين السبت بمدينة طبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kousourkalb.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 23:02 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تنتظم بمدينة طبرقة، السبت 30 ماي، قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، تحت شعار "معاً من أجل قلب سليم".

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة، من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين.


كما تتضمن القافلة تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية، فضلا عن ورشات تكوينية وتحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات السكتة القلبية المفاجئة خارج المؤسسات الاستشفائية.


وتندرج هذه القافلة، وفق المنظمين، في إطار تعزيز ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض القلبية، خاصة في الجهات الداخلية، داعين أهالي طبرقة والمناطق المجاورة إلى الإقبال على مختلف الخدمات الطبية المجانية التي ستوفرها القافلة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330176

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:02 - قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين السبت بمدينة طبرقة
أمس 22:14 - تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء خلال جلسة عمل بالوكالة التونسية للتكوين المهني
أمس 22:12 - بنزرت: رفع حوالي 2800 طنّ من الفضلات خلال أيام العيد إثر حملات جهوية ومحلية مكثّفة
أمس 21:41 - قرعة دورة الالعاب المتوسطية تارانتو 2026 (كرة القدم) المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية
أمس 21:10 - المؤتمر الدولي في مجالات البوليمرات الحيوية والموارد والعمليات الحيوية المستدامة من 31 ماي الى 2 جوان 2026
أمس 20:59 - بصفة استثنائية: الدخول مجاني إلى حديقة البلفيدير يومي السبت والأحد
أمس 20:57 - مونديال 2026.. رئيسة المكسيك تهدي تذكرتها للمباراة الافتتاحية لشابة من السكان الأصليين
أمس 20:12 - قضية " الجهاز السري " : الثلاثاء القادم " إعذار المتهمين " والتصريح بالأحكام
أمس 20:11 - قبلي: تواصل العمل على انجاح الموسم السياحي
أمس 19:52 - Entre 10 à 15 milliards de dinars par an échappent au budget de l’Etat : l’évasion fiscale, un sport national?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet32°
19° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-18
31°-19
30°-20
31°-20
34°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No
1