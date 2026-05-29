قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين السبت بمدينة طبرقة

تنتظم بمدينة طبرقة، السبت 30 ماي، قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، تحت شعار "معاً من أجل قلب سليم".وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة، من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين.كما تتضمن القافلة تنظيم اجتماعات علمية إقليمية لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية، فضلا عن ورشات تكوينية وتحسيسية حول كيفية التكفل المبكر بحالات السكتة القلبية المفاجئة خارج المؤسسات الاستشفائية.وتندرج هذه القافلة، وفق المنظمين، في إطار تعزيز ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض القلبية، خاصة في الجهات الداخلية، داعين أهالي طبرقة والمناطق المجاورة إلى الإقبال على مختلف الخدمات الطبية المجانية التي ستوفرها القافلة.