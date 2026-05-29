قبلي: تواصل العمل على انجاح الموسم السياحي

تواصل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بقبلي بالتنسيق مع البلديات السياحية، العمل على المحافظة على النظافة العامة للمسالك والمواقع السياحية لضمان نجاح الموسم السياحي الحالي، وفق المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف.وذكر ذات المصدر لصحفي "وات" انّ مصالح التفقد بالمندوبية تواصل القيام بزيارات لجميع الوحدات السياحية من وحدات إيواء ووكالات اسفار الى جانب وحدات التنشيط السياحي والمطاعم السياحية، للحرص على جودة الخدمات المقدمة للحرفاء، واكد انعقاد عديد الجلسات مع مهنيي القطاع لمزيد تنظيم وتاهيل القطاع السياحي بالولاية حتى يصبح في صورة جيدة تلبي تطلعات الزوار من داخل وخارج البلاد.ولفت صوف الى ان المندوبية الجهوية للسياحة تحرص على الاشراف وتوجيه وتمويل العديد من التظاهرات السياحية والثقافية التي تساهم في مزيد اشعاع الجهة واستقطاب الزوار، الى جانب العمل الترويجي الهام الذي يقوم به الديوان الوطني للسياحة لفائدة الجهة التي احتضنت وتحتضن الكثير من التظاهرات الرياضية السياحية الكبرى خلال هذه السنة على غرار تور موتو وريد 1000 دين، علاوة على استدعاء وكلاء الاسفار (او صانعي المسالك السياحية "تور اوبيراتور") من عدة دول مثل اليابان وكندا والبلدان الاسكندنافية الى جانب فرنسا وروسيا وسربيا فضلا عن قيام العديد من الوفود الصحفية بزيارات لهذه الربوع منذ مطلع السنة.وذكر صوف ان ولاية قبلي استقبلت منذ مطلع السنة الى غاية 30 افريل المنقضي 31271 سائحا قضوا 36340 ليلة، معبرا عن امله في ان تتضاعف هذه المؤشرات الى موفى السنة الجارية باعتبار ما ستشهده ولاية قبلي من تظاهرات ثقافية ورياضية هامة في الأشهر المقبلة.