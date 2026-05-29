قضية " الجهاز السري " : الثلاثاء القادم " إعذار المتهمين " والتصريح بالأحكام

Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 20:12
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المتعلقة بما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم 2 جوان القادم " لإعذار" المتهمين والتصريح بالحكم.

وتولت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تخصيص جلسة اليوم الجمعة لسماع مرافعات المحامين سواءا في حق القائمين بالحق الشخصي أو في حق المتهمين المحالين على أنظارها، وتواصلت المرافعات على امتداد عدة ساعات قبل أن تقرر الدائرة المتعهدة حجز ملف القضية الى جلسة يوم الثلاثاء القادم 2 جوان القادم، لإعذار المتهمين والتصريح بالأحكام.

وتجدر الاشارة الى أن ستّة وعشرين متهما تقرر احالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب على ذمة القضية المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي، على العريض فتحي البلدي كمال البدوي سمير الحناشي مصطفى خضر رضا الباروني واطارات أمنية سابقة وغيرهم من المحالين سواءا بحالة ايقاف او سراح او فرار.
