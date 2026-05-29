مونديال 2026.. رئيسة المكسيك تهدي تذكرتها للمباراة الافتتاحية لشابة من السكان الأصليين

أهدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، اليوم الجمعة، تذكرتها الخاصة بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 لكرة القدم لشابة من السكان الأصليين تنحدر من ولاية فيراكروز، وذلك في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية المرتبطة بالمونديال.وجرى تسليم التذكرة، التي تحمل الرقم 001، إلى يوليت سيرفانتيس كواكيهوا (21 سنة)، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقدته الرئيسة المكسيكية بالقصر الوطني، وذلك بعد فوز الشابة في مسابقة لمهارات كرة القدم نظمتها الحكومة المكسيكية، حيث تمكنت من إقناع لجنة التحكيم بمهاراتها في التحكم بالكرة وأداء حركات استعراضية باستخدام كرة مضرب.وستمكن هذه التذكرة الشابة المكسيكية من حضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، المرتقبة في 11 جوان المقبل بملعب "أزتيكا" في العاصمة مكسيكو، الذي سيصبح أول ملعب في العالم يحتضن ثلاث مباريات افتتاحية للمونديال بعد نسختي 1970 و1986.وأكدت شينباوم، بالمناسبة، أن كأس العالم "يجب أن يشكل أيضا فرصة لتعزيز الرياضة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب"، موضحة أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج "مونديال اجتماعي 2026" الذي أطلقته الحكومة الفيدرالية لتشجيع الممارسة الرياضية لدى الأطفال والشباب.وكانت شينباوم أعلنت، في ديسمبر الماضي، أنها ستتنازل عن تذكرتها الخاصة بالمباراة الافتتاحية لفائدة شاب أو شابة مكسيكية، بهدف منح فرصة استثنائية لشخص لا تتاح له إمكانية حضور هذا الحدث العالمي.وبحسب اللجنة الوطنية للثقافة البدنية والرياضة، فقد شارك أزيد من ألف شاب وشابة في هذه في المسابقة الوطنية، التي كانت مفتوحة أمام المشاركات المتراوحة أعمارهن بين 16 و25 سنة، عبر إرسال أشرطة فيديو تستعرض مهاراتهم الكروية، للتنافس على تذاكر مباريات كأس العالم 2026.كما تم اختيار ثلاث شابات أخريات لحضور مباريات ضمن المونديال في المدن المستضيفة لمباريات المونديال، وهي، فضلا عن مكسيكو، غوادالاخارا ومونتيري.وسيكون مونديال 2026 ثالث نسخة تحتضنها المكسيك بعد دورتي 1970 و1986، في إطار تنظيم مشترك مع الولايات المتحدة وكندا.