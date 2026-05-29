JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:59 Tunis

بصفة استثنائية: الدخول مجاني إلى حديقة البلفيدير يومي السبت والأحد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/entreebelvedere.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 20:59 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم، نشرته مساء اليوم الجمعة، أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير (العاصمة)، على إثر انتهاء اشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية يوم غد السبت (30 ماي الجاري) انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، وبعد غد الأحد (31 ماي الجاري) بداية من الساعة التاسعة صباحا.

يذكر أن المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، كانت أعلنت في بلاغ موجه للعموم أصدرته الإثنين الفارط، أنه سيتم يوم السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلة جديدة، وذلك على الساعة الحادية عشرة صباحا، مضيفة أن البلدية ستؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة، يومي السبت والأحد (30 و31 ماي الجاري). كما يتضمن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330175

babnet

كل الأخبار...

20:59 - بصفة استثنائية: الدخول مجاني إلى حديقة البلفيدير يومي السبت والأحد
20:57 - مونديال 2026.. رئيسة المكسيك تهدي تذكرتها للمباراة الافتتاحية لشابة من السكان الأصليين
20:12 - قضية " الجهاز السري " : الثلاثاء القادم " إعذار المتهمين " والتصريح بالأحكام
20:11 - قبلي: تواصل العمل على انجاح الموسم السياحي
19:09 - "فارس" عن مصادر مطلعة: لا صحة للادعاءات الأخيرة التي أطلقها ترامب بشأن اتفاق محتمل مع إيران
19:05 - مختصة في التغذية تحذّر من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف وتدعو إلى احترام قواعد حفظ الصحة
19:03 - نهائي الرابطة المحترفة الثانية: تقدم ساقية الداير يتوج بطلا بفوزه على أمل حمام سوسة 3-2
18:45 - تأجيل النظر في قضية المهدي بن غربية وأحمد العماري إلى 10 جويلية
18:23 - القنطاوي: ارتفاع عدد الموقوفين في قضية مقتل تلميذ إلى 8 أشخاص
18:16 - قرعة دورة الالعاب المتوسطية تارانتو 2026 - تونس تتعرف على منافسيها في كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة 3X3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 ماي 2026 | 12 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:18
19:33
16:07
12:24
05:03
03:15
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet32°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-18
31°-19
30°-20
31°-20
34°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No