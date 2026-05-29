قرعة دورة الالعاب المتوسطية تارانتو 2026 (كرة القدم) المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية

Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 21:41
      
وضعت عملية القرعة الخاصة بتركيبة المجموعات لدورة العاب البحر الابيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر 2026 المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية.

وبموجب عملية القرعة التي جرت اليوم الجمعة، تألفت المجموعة الثانية من منتخبات ايطاليا البلد المنظم والجزائر وكوسوفو والبانيا.

وستقام منافسات مسابقة كرة القدم من 24 اوت الى 1 سبتمبر على ملعب جوفاني باولو الثاني في فرانكافيلا فونتانا.

وسبق للمنتخب التونسي ان توج بذهبية مسابقة كرة القدم في الالعاب المتوسطية في مناسبة واحدة خلال دورة تونس 2001 في حين أحرز الميدالية الفضية مرة واحدة ايضا بنسخة ازمير 1974. وفي المقابل، تحصل على الميدالية البرونزية بدورتي 1975 في الجزائر العاصمة و2013 في مرسين بتركيا.

ويتغيب المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الاخيرة بوهران 2022 عن المشاركة بدورة تارانتو.
