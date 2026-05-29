JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:09 Tunis

مختصة في التغذية تحذّر من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف وتدعو إلى احترام قواعد حفظ الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698876c4b704a6.06267811_mpenijfklgohq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 19:05 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أكدت المختصة في التغذية، شيماء العياري، اليوم الجمعة، "أن حالات التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة، وذلك نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية" وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها امس بولاية سيدي بوزيد.

وأوضحت العياري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن أسباب التسممات الغذائية ترتبط أساسا بتناول أطعمة غير مطهية جيدا، أو بسوء حفظ الأغذية وعدم وضعها في أجهزة التبريد، إضافة إلى التلوث الذي قد يحصل أثناء إعداد الطعام نتيجة استعمال مياه ملوثة.



وبيّنت أن التسمم الغذائي يتسبب عادة في آلام بالبطن وارتفاع في درجات حرارة الجسم، إلى جانب التقيؤ والإسهال، مؤكدة أهمية الوقاية عبر الالتزام بجملة من الإجراءات الصحية، من بينها غسل اليدين بانتظام، وطهي الأطعمة بشكل جيد، وغسل الخضر والغلال بعناية، مع تجنب استهلاك النباتات البرية أو مجهولة المصدر.


وأشارت المختصة إلى أن بعض النباتات البرية، على غرار "الفيجل" و"الدفلة الصفراء"، قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، من بينها أمراض القلب، داعية إلى عدم استعمال النباتات مجهولة المصدر في الطهي أو التداوي التقليدي.

كما شددت على أهمية احترام شروط حفظ الصحة عند اقتناء المواد الاستهلاكية من الأسواق والمساحات التجارية، باعتبار أنها تخضع لرقابة مشتركة من وزارتي الصحة والفلاحة.

وحذّرت العياري من ترك الأطفال عرضة لاستهلاك النباتات العشوائية أو مجهولة المصدر، داعية إلى حفظ الأطعمة في درجات حرارة معتدلة أو باردة عند نقلها إلى أماكن العمل أو خلال الرحلات والأنشطة الصيفية، تفاديا لفسادها وحدوث حالات تسمم غذائي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330166

babnet

كل الأخبار...

19:09 - "فارس" عن مصادر مطلعة: لا صحة للادعاءات الأخيرة التي أطلقها ترامب بشأن اتفاق محتمل مع إيران
19:05 - مختصة في التغذية تحذّر من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف وتدعو إلى احترام قواعد حفظ الصحة
19:03 - نهائي الرابطة المحترفة الثانية: تقدم ساقية الداير يتوج بطلا بفوزه على أمل حمام سوسة 3-2
18:45 - تأجيل النظر في قضية المهدي بن غربية وأحمد العماري إلى 10 جويلية
18:23 - القنطاوي: ارتفاع عدد الموقوفين في قضية مقتل تلميذ إلى 8 أشخاص
18:16 - قرعة دورة الالعاب المتوسطية تارانتو 2026 - تونس تتعرف على منافسيها في كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة 3X3
18:05 - اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات تصادق على عمليات استثمار بقيمة 10،8 مليون دينار بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد
17:32 - بطولة رولان غاروس:سونميز تتعثر في لافتة إعلانية وتودع المسابقة
17:24 - شارع الحرية : الأمن يطيح بمنحرف خطير محل 26 منشور تفتيش
17:10 - العنف اللفظي يعدّ من أبرز الممارسات الشائعة داخل المؤسسات التربوية (دراسة)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 ماي 2026 | 12 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:18
19:33
16:07
12:24
05:03
03:15
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet32°
24° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-18
31°-19
30°-20
32°-20
35°-22
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No