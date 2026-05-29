تأجيل النظر في قضية المهدي بن غربية وأحمد العماري إلى 10 جويلية
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الوزير الأسبق المهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري إلى جلسة يوم 10 جويلية 2026.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة كل من المهدي بن غربية وأحمد العماري بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية في علاقة بتواجدهما رهن الإيقاف بالسجن.
ويُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، والمتعهدة بملف القضية، كانت قد وافقت خلال إحدى جلساتها السابقة على الإفراج عن أحمد العماري وإبقائه بحالة سراح على ذمة القضية.
وتتواصل إجراءات التقاضي في انتظار استئناف النظر في الملف خلال الجلسة المقررة يوم 10 جويلية المقبل.
