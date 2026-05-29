"فارس" عن مصادر مطلعة: لا صحة للادعاءات الأخيرة التي أطلقها ترامب بشأن اتفاق محتمل مع إيران

وكالات -

مزاعم ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني: تحريف أم قلب للحقائق؟



تحريف ترامب للمحاور الرئيسية للاتفاق



بنود رئيسية في الاتفاق أغفلها ترامب



قالت وكالة "فارس" نقلا عن مصادر مطلعة، يوم الجمعة، إنه لا صحة للادعاءات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق محتمل مع إيران.وأضاف المصدر أن تصريحات ترامب مزيج من الحقائق والأكاذيب ومحاولة لاستعراض نصر زائف وصنع انتصار وهمي.وأفاد في تصريح للوكالة الإيرانية بأنه "بات جليا للجميع تقريبا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي مصداقية".ووفق "فارس"، رفضت مصادر مطلعة مزاعم الرئيس الأمريكي الجديدة بشأن اتفاق محتمل مع إيران، واصفة تصريحاته بأنها "مزيج من الحقيقة والكذب" ومحاولة لإظهار نصر زائف.وبحسب تقرير الوكالة فإن نص الاتفاق الذي صيغ على شكل "التزام مقابل التزام"، في مراحله النهائية من التصديق في إيران، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنه بعد.وفي المقابل، أثار ترامب الذي يرى نفسه عاجزا عن الانسحاب من الاتفاق، قضايا تتعارض مع بنود نص الاتفاق.،وفي الوقت نفسه أعلن أنه سينهي الحصار فورا.- مضيق هرمز: زعم ترامب أن إيران ملزمة بفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم، في حين لا يوجد مثل هذا البند في نص الاتفاق.وأكدت إيران أنها ستفتح المضيق بعد رفع الحصار وفقا لترتيبات متفق عليها مسبقا، وقد تشمل هذه الترتيبات مراقبة السفن وتفتيشها، وتوفير الخدمات والأمن، وهو ما تُمهّد إيران الطريق له.- تفكيك المواد النووية: زعم ترامب أن إيران ستفكك أو تدمر موادها النووية.وأكدت مصادر مطلعة أنه لا يوجد مثل هذا البند في مذكرة التفاهم، وأن هذا الزعم لا أساس له من الصحة.- الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار: أهم بنود الاتفاق التي لم يذكرها ترامب هو شرط الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.بحسب نص الاتفاقية، يجب دفع هذا المبلغ فورا ولن تدخل إيران في أي مفاوضات أخرى قبل سداده، ويُعتبر عدم تنفيذ هذا البند انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة.- وقف إطلاق النار في لبنان: من القضايا الأخرى إرساء وقف إطلاق نار شامل في لبنان وفقًا لموقف حزب الله.بحسب مصادر مطلعة، لن تدخل إيران في محادثات المرحلة التالية بشأن رفع جميع العقوبات والملف النووي، وفقا لخطوطها الحمراء، إلا بعد حل هذه القضايا.وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون إيرانيون أن الاتفاق النهائي سيُبنى على مبادئ وخطوط الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحمراء، مع نهج قائم على عدم الثقة التامة بالولايات المتحدة بحيث تتخذ إجراءات مضادة فورية في حال أي إخلال بالاتفاق.