قرعة دورة الالعاب المتوسطية تارانتو 2026 - تونس تتعرف على منافسيها في كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة 3X3

سيخوض المنتخب التونسي لكرة اليد للرجال دور المجموعات في دورة العاب البحر الابيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر 2026 ضمن المجموعة الثانية التي ضمت ايضا الجزائر واليونان وقبرص، وذلك بموجب عملية القرعة التي جرت اليوم الجمعة.امام المجموعة الاولى فقد تركبت من منتخبات مصر وايطاليا والبرتغال وكوسوفو.ولدى السيدات، ستقام مسابقة كرة اليد ضمن مجموعة واحدة بمشاركة منتخبات تونس والجزائر واليونان وايطاليا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية.اما في الكرة الطائرة رجال، فسيلعب السداسي التونسي في الدور الاول ضمن المجموعة الثانية مع كل من تركيا وسوريا. وضمت المجموعة الاولى ايطاليا واليونان والبرتغال والمجموعة الثالثة اسبانيا وفرنسا وكوسوفو في حين تكونت المجموعة الرابعة من مصر والجزائر وصربيا.وفي اختصاص كرة السلة 3X3 رجال، سيخوض المنتخب التونسي دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت ايضا اسبانيا وايطاليا والبوسنة والهرسك. اما المجموعة الاولى، فقد تركبت من الجزائر وكرواتيا وسلوفينيا وقبرص والمجموعة الثانية من فرنسا واليونان ومصر ومقدونيا الشمالية والمجموعة الثالثة من صربيا وتركيا والبرتغال وكوسوفو.ولدى السيدات، تواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة الى جانب الجزائر وتركيا وقبرص. وضمت المجموعة الاولى اسبانيا والبرتغال ومصر والمجموعة الثانية فرنسا وسلوفينيا وكرواتيا والمجموعة الثالثة ايطاليا واليونان وكوسوفو.