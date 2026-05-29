كأس العالم 2026 : "فيفا" يطرح دفعة جديدة من تذاكر المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم, اليوم الجمعة, طرح دفعة جديدة من تذاكر مباريات مونديال 2026, قبل أقل من أسبوعين على انطلاق البطولة المقررة يوم 11 جوان القادم بأمريكا الشمالية, مع اعتماد نظام الأسبقية في الحجز حسب توفر المقاعد.وكشف الاتحاد الدولي أن أكثر من خمسة ملايين تذكرة بيعت حتى الآن من أصل نحو سبعة ملايين مطروحة, وسط توقعات بتحطيم الرقم القياسي المسجل في نسخة 1994 من حيث عدد التذاكر المباعة.وستقام النسخة المقبلة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا و104 مباريات, منها 78 مواجهة بالولايات المتحدة الامريكية, في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.