بطولة رولان غاروس للتنس:شفيونتيك الفائزة باللقب أربع مرات تتأهل بسهولة إلى الدور الرابع

تأهلت البولونية إيغا شفيونتيك، ​المتوجة باللقب أربع ‌مرات، بسهولة إلى الدور ‌الرابع في ‌بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزها على ماجدا لينيت بنتيجة 6-4 ⁠و6-4 في مواجهة بولونية خالصة اليوم الجمعة.
ونجحت شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا ​سابقا والثالثة حاليا، في استعادة تركيزها بعد تراجع ⁠قصير في المجموعة الأولى، لتثأر من خسارتها أمام لينيت ⁠في بطولة ميامي في مارس الماضي.
وعلى الرغم من تفوقها المعتاد على الملاعب الرملية، لم تُحرز شفيونتيك أي لقب على هذه الأرضية منذ تتويجها برولان غاروس ​عام 2024.

وفي أجواء حارة ومليئة بالرطوبة في باريس، تأخرت شفيونتيك بكسر للإرسال، قبل ‌أن تفرض إيقاعها وتفوز بثلاثة أشواط متتالية لتستعيد السيطرة.
ورغم عودة لينيت، المصنفة 73 ⁠عالميا، وكسرها إرسال منافستها ‌مجددا، عانت من ضعف واضح في الإرسال الثاني، وهو ما استغلته شفيونتيك بفاعلية، لتنتزع كسرا جديدا بفضل خطأ مزدوج لمنافستها، وتحسم المجموعة الأولى في الشوط التالي.
وفي المجموعة الثانية، ‌واصلت شفيونتيك تفوقها، حيث ⁠تقدمت مبكرا 4-1 بعد كسرين للإرسال، قبل أن تُنهي المباراة في ساعة ‌و25 دقيقة.

ومن المقرر أن تواجه شفيونتيك في الدور المقبل الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة ‌15، ⁠والتي تغلبت بدورها على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش بمجموعتين دون رد.
