JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:32 Tunis

صادرات التمور التونسية ترتفع بـ5,6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/jemnaale031116.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 16:34 قراءة: 1 د, 33 ث
      
سجلت صادرات التمور التونسية نمواً بنسبة 5,6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت الكميات المصدرة 113,9 ألف طن، شكلت تمور "دقلة النور" منها نسبة 83,9%.


ارتفاع العائدات إلى أكثر من 725 مليون دينار

كما ارتفعت قيمة صادرات التمور بنسبة 5,6% لتصل إلى 725,6 مليون دينار، جاءت نسبة 93,8% منها من صادرات صنف دقلة النور.


وسجل معدل سعر التمور خلال شهر أفريل 2026 نحو 5,82 دينار للكلغ الواحد، متراجعاً بنسبة 2,2% مقارنة بأفريل 2025.

في المقابل، بلغ سعر دقلة النور حوالي 7,02 دينار للكلغ الواحد، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2%.

الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى

واستحوذ الاتحاد الأوروبي على المرتبة الأولى ضمن الأسواق المستوردة للتمور التونسية بنسبة 47,5% من إجمالي الصادرات، تليه:

* آسيا: 21,4%
* إفريقيا: 19,9%

وعلى مستوى الدول، جاء المغرب في صدارة موردي التمور التونسية بنسبة 14,6% من الكميات المصدرة، متقدماً على:

* إيطاليا بنسبة 12,1%
* ألمانيا بنسبة 10,4%

ألمانيا تتصدر واردات التمور البيولوجية

وظلت ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية التونسية، مستحوذة على 34% من حجم الصادرات، تليها:

* هولندا بنسبة 12%
* بلجيكا بنسبة 9%

نمو قوي لصادرات التمور البيولوجية

وبلغ حجم صادرات التمور البيولوجية خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم 6284 طناً بقيمة تقارب 64,9 مليون دينار.

وسجلت هذه الصادرات:

* زيادة في الكميات بنسبة 16%
* ارتفاعاً في العائدات بنسبة 32,7%

ورغم هذا التطور، لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية من إجمالي صادرات التمور نسبة 5,5%.

أكثر من 10 دنانير للكلغ الواحد

بلغ متوسط سعر التمور البيولوجية خلال الفترة المذكورة 10,33 دينار للكلغ الواحد، مع تفاوت الأسعار حسب الصنف:

* التمور البيولوجية العادية: 8,39 دينار/كلغ
* المنتجات المشتقة من التمور البيولوجية: 11,11 دينار/كلغ
* التمور البيولوجية ذات الطابع الصناعي: 4,53 دينار/كلغ

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الأداء الإيجابي لقطاع التمور التونسي، خاصة على مستوى صادرات دقلة النور والتمور البيولوجية، رغم التحديات المرتبطة بالمنافسة والأسعار في الأسواق العالمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330152

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 ماي 2026 | 12 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:18
19:33
16:07
12:24
05:03
03:15
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-18
31°-19
30°-20
32°-20
35°-22
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No