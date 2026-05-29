صادرات التمور التونسية ترتفع بـ5,6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026
سجلت صادرات التمور التونسية نمواً بنسبة 5,6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت الكميات المصدرة 113,9 ألف طن، شكلت تمور "دقلة النور" منها نسبة 83,9%.
ارتفاع العائدات إلى أكثر من 725 مليون ديناركما ارتفعت قيمة صادرات التمور بنسبة 5,6% لتصل إلى 725,6 مليون دينار، جاءت نسبة 93,8% منها من صادرات صنف دقلة النور.
وسجل معدل سعر التمور خلال شهر أفريل 2026 نحو 5,82 دينار للكلغ الواحد، متراجعاً بنسبة 2,2% مقارنة بأفريل 2025.
في المقابل، بلغ سعر دقلة النور حوالي 7,02 دينار للكلغ الواحد، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2%.
الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولىواستحوذ الاتحاد الأوروبي على المرتبة الأولى ضمن الأسواق المستوردة للتمور التونسية بنسبة 47,5% من إجمالي الصادرات، تليه:
* آسيا: 21,4%
* إفريقيا: 19,9%
وعلى مستوى الدول، جاء المغرب في صدارة موردي التمور التونسية بنسبة 14,6% من الكميات المصدرة، متقدماً على:
* إيطاليا بنسبة 12,1%
* ألمانيا بنسبة 10,4%
ألمانيا تتصدر واردات التمور البيولوجيةوظلت ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية التونسية، مستحوذة على 34% من حجم الصادرات، تليها:
* هولندا بنسبة 12%
* بلجيكا بنسبة 9%
نمو قوي لصادرات التمور البيولوجيةوبلغ حجم صادرات التمور البيولوجية خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم 6284 طناً بقيمة تقارب 64,9 مليون دينار.
وسجلت هذه الصادرات:
* زيادة في الكميات بنسبة 16%
* ارتفاعاً في العائدات بنسبة 32,7%
ورغم هذا التطور، لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية من إجمالي صادرات التمور نسبة 5,5%.
أكثر من 10 دنانير للكلغ الواحدبلغ متوسط سعر التمور البيولوجية خلال الفترة المذكورة 10,33 دينار للكلغ الواحد، مع تفاوت الأسعار حسب الصنف:
* التمور البيولوجية العادية: 8,39 دينار/كلغ
* المنتجات المشتقة من التمور البيولوجية: 11,11 دينار/كلغ
* التمور البيولوجية ذات الطابع الصناعي: 4,53 دينار/كلغ
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الأداء الإيجابي لقطاع التمور التونسي، خاصة على مستوى صادرات دقلة النور والتمور البيولوجية، رغم التحديات المرتبطة بالمنافسة والأسعار في الأسواق العالمية.
