Babnet

شارع الحرية : الأمن يطيح بمنحرف خطير محل 26 منشور تفتيش

Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 17:24
      
في عملية أمنية نوعية، تمكن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة، من محاصرة وإلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "خطير جدًا"، وصادرة في شأنه عشرات مناشير التفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المظنون فيه كان قد أثار حالة من الاستياء والذعر بين المواطنين نتيجة تورطه في سلسلة من القضايا الإجرامية. وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ورصد مستمر لتحركاته، نجحت الوحدات الأمنية في تحديد مكانه ومحاصرته بدقة، مما أحبط أي محاولة منه للفرار.


سجل حافل بالجرائم:

بيّنت التحريات والتدقيق في الهوية أن الموقوف محل 26 منشور تفتيش، وتتعلق أغلبها بجرائم خطيرة تشمل السرقات الموصوفة بمختلف أنواعها. وقضايا السلب والنهب باستعمال القوة وتحت طائلة التهديد.


وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، تمهيدًا لإحالته على العدالة .

وقد لاقت هذه العملية استحسانًا كبيرًا من متساكني المنطقة، الذين أشادوا بيقظة وجاهزية الوحدات الأمنية في التصدي للجريمة وتعزيز الشعور بالأمن والأمان.
