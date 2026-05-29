بطولة رولان غاروس:سونميز تتعثر في لافتة إعلانية وتودع المسابقة

تعرضت اللاعبة ​التركية زينب سونميز لسقوط ‌مؤلم بعدما ‌تعثرت بلوحة إعلانية واصطدمت ‌بجدار خلال ملاحقتها لإحدى الكرات في مباراة الزوجي التي خاضتها ⁠اليوم الجمعة ضمن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ما أدى إلى إصابتها في ​ساقها وإنهاء مشوارها في البطولة مبكرا.
وكانت سونميز، ⁠التي شاركت إلى جانب الألمانية تاتيانا ماريا، تخوض مباراة الدور ⁠الثاني أمام الثنائي الأوكراني أنهيلينا كالينينا وديانا ياستريمسكا، حين اندفعت نحو مؤخرة الملعب لملاحقة كرة عالية، بينما كانت متأخرة 2-صفر في المجموعة الأولى.
وبدا أن اللاعبة، البالغة من العمر ​24 عاما، تخلت عن ملاحقة الكرة بعدما تجاوزتها، لكنها تعثرت بلافتة صغيرة لأحد ‌الرعاة وسقطت لتصطدم بالحائط.


ورغم محاولتها السريعة تفادي إصابة أخطر في الرأس أو ⁠الوجه، بقيت سونميز مستلقية على الأرض ‌وهي تمسك بساقها اليمنى المصابة، في حين هرعت زميلتها والثنائي المنافس للاطمئنان عليها.
وبعد أن عادت إلى مقعدها في وسط الملعب وخضعت لفحص من طبيب البطولة، قررت سونميز الانسحاب، ‌لتنتهي المباراة بشكل مفاجئ ⁠بعد 17 دقيقة فقط.

وتعد سونميز من اللاعبات الصاعدات في بطولات اتحاد المحترفات، ولفتت ‌الأنظار في بطولة أستراليا المفتوحة في جانفي المنقضي، حين سارعت لمساعدة إحدى جامعات ‌الكرات ⁠التي تعرضت للإغماء بسبب حرارة ملبورن الشديدة خلال مباراة للفردي.

