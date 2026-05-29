اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات تصادق على عمليات استثمار بقيمة 10،8 مليون دينار بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد

صادقت اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات،التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة لسنة 2026، على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10،8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري.كما صادقت اللجنة، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة 29 ماي 2026، على إسناد قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 19،5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جمليةفي حدود 405،7 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها.