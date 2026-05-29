نهائي الرابطة المحترفة الثانية: تقدم ساقية الداير يتوج بطلا بفوزه على أمل حمام سوسة 3-2

توج التقدم الرياضي بساقية الداير بلقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم إثر فوزه على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة 3-2 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت اليوم الجمعة بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.ويدين تقدم ساقية الداير بهذا الفوز إلى مهاجمه زياد العلوي الذي سجل "هاتريك" في الدقائق 28 من ركلة جزاء و86 و89 في حين سجل هدفي أمل حمام سوسة خلدون منصور (45+2) والطاهر حمودة (65).وكان الفريقان ضمنا صعودهما إلى الرابطة المحترفة الاولى بعد تصدر أمل حمام سوسة المجموعة الاولى برصيد 51 نقطة وتقدم ساقية الداير المجموعة الثانية برصيد 56 نقطة.وتتبقى بطاقة صعود واحدة ستحسم غدا السبت على الملعب الاولمبي بسوسة في أعقاب نهائي الملحق بين نادي حمام الانف والملعب القابسي.