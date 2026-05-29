بنزرت: رفع حوالي 2800 طنّ من الفضلات خلال أيام العيد إثر حملات جهوية ومحلية مكثّفة

أفضت التدخلات الميدانية لمختلف الهياكل الجهوية والمحلية المشتركة بولاية بنزرت، خلال فترة عيد الأضحى (بين 25 و28 ماي الجاري)، إلى رفع حوالي 2800 طنّ من الفضلات، إثر تأمين مصالح الولاية والمعتمديات (14 معتمدية) والبلديات (17 بلديّة) حصص استمرار، ومضاعفة الدوريات المخصّصة لرفع النفايات، وتنفيذ حملات استثنائية للنظافة من أجل القضاء على النقاط السوداء بالشراكة مع المصالح الادارية والفنية والصحية والمجتمع المدني، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".كما تولت مختلف هذه الهياكل التواصل مع المواطنين من أجل حثّهم على استعمال الفضاءات التي خصّصتها البلديات لذبح الأضاحي، واحترام أوقات رفع الفضلات، والتقيد بالمواقع المخصصة لوضعها سواء في الحاويات او المجرورات، مع إتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي تعطيل سير عمليات قبول النفايات المنزلية بالمصبات المراقبة ومراكز التحويل، بالتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .وفي هذا الصدد، تم توحيد توقيت العمل البلدي لرفع الفضلات، وتخصيص 3 فرق من قبل جميع البلديات تضم ما يزيد عن 200 عون وإداري موزّعين بإحكام على مدار اليوم، ما ضمن سرعة ونجاعة التدخلات الميدانية ورفع الفضلات في الإبان، سيما مع توفر الآليات والوسائل اللوجستية من شاحنات ضاغطة ومجرورات وحاويات وغيرها من وسائل النظافة والتي أسهمت في تيسير عمل الفرق، فضلا عن مساهمة مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي تولت تعزيز مجمل التدخلات البلدية والجهوية والمحلية بعدد إضافي من الشاحنات والحاويات.كما تم تنفيذ عمليات تعقيم لجميع المواقع والفضاءات التي خصّصتها البلديات لتجميع للفضلات قبل توجيهها للمصبات المراقبة، سبقتها عمليات رفع للفضلات بمختلف الفضاءات المخصّصة لبيع اضاحي العيد.وعاضدت المجهودات الرسميّة مساهمة فاعلة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام من حيث توعية وتحسيس المواطنين بشان مختلف الإجراءات الخاصة بتوقيت رفع الفضلات وتوجيهها وطريقة حفظ جلود الاضاحي.كما تم في سياق إحكام عمليات التدخل العاجلة، استنفار عدد من الفرق الميدانية التابعة للمصالح البلدية والديوان الوطني للتطهير من أجل التدخل الفوري بعدد من الأحياء لتعهد شبكات التطهير، ومصالح إقليمي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتأمين عمليات التزود بالماء والكهرباء، علاوة على تخصيص حصص استمرار بهما.وفي السياق ذاته، تولّى رئيس المجلس الجهوي للنظافة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، متابعة مجمل التدخلات الجهوية والمحلية التي تم تنفيذها بالمناسبة، وثمن مجهودات أعوان البلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وبقية الأجهزة الميدانية المعاضدة للرفع من مستوى النظافة والعناية بالمحيط.ودعا إلى الحفاظ على نسق العمل الميداني المشترك باعتبار ان العمل البلدي جهد يومي ومتواصل من أجل الحفاظ على نظافة المحيط وسلامة الصحة العامة للمواطنين، وتعزيز الجاذبية التنموية للجهة، والاسهام في مزيد تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ولاسيما منها مؤسسات ذات القرب، وفق تعبيره.