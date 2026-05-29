المؤتمر الدولي في مجالات البوليمرات الحيوية والموارد والعمليات الحيوية المستدامة من 31 ماي الى 2 جوان 2026

تنظم الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكاروالملكية الفكرية، المؤتمر الدولي في مجالات البوليمرات الحيوية والموارد والعمليات الحيوية BIOFUTUR 2026، من 31 ماي إلى 2 جوان 2026 بجزيرة جربة

ويعد هذا الحدث العلمي منصة دولية تجمع الباحثين والخبراء والصناعيين من عدة دول من بينها تونس ومصر وفرنسا وتركيا وإسبانيا وألمانيا والجزائروالبرتغال و جنوب إفريقيا وإيطاليا


ويهدف المؤتمر الى تبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة وتشجيع نشر الابحاث العلمية المبتكرة الى جانب مناقشة الاقتصاد الحيوي والمواد الصديقة للبيئة وابراز الابتكارات في مجالات التقنية الحيوية
والبوليمرات الحيوية والعمليات الحيوية المستدامة


وسيسلط هذا اللقاء العلمي الضوء على أحدث المستجدات في مجالات الاقتصاد الحيوي الدائري والأغذية الوظيفية والموراد الحيوية وتثمين نفايات الصناعات الغذائية.

كما سيركز على عدة قطاعات حيوية تدعم التحول نحو " الاقتصاد الأخضر" المستدام وتشمل التكنولوجيا الحيوية والمواد الحيوية والعمليات الحيوية المستدامة ('Green' bioprocesses) وتثمين الموارد الحيوية (Valorization of Bioresources) وسبل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتطوير البروتينات البديلة الى جانب تبادل الأبحاث حول الابتكارات في مجالات الصحة البيطرية والتطبيقات الصناعية.

والبوليمرات الحيوية هي مواد بلاستيكية أو شبيهة بالبلاستيك لكن مصدرها طبيعي وليس نفطيا وتستخدم في صناعة المواد القابلة للتحول (بدائل البلاستيك) وفي المجال الطبي (خيوط جراحية وأغشية طبية) والتغليف البيئي والمواد الصديقة للبيئة اضافة الى الصناعات الدوائية والغذائية.

يذكر أن الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية (ATRSIPI)، هي منظمة تونسية غير حكومية تأسست لدعم الباحثين والمخترعين الشباب وتهدف إلى تحفيز الإبداع وتأطير المبتكرين ومساعدتهم على تأسيس شركات ناشئة وتوفير الدعم العلمي والتقني للمبدعين التونسيين في مسيرتهم نحو تسجيل براءات الاختراع.

وتنظم سنويا المسابقة الوطنية للاختراع وندوات علمية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتجديد وعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وهيئات وطنية مثل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) والجامعات ومراكز الأعمال لدعم ريادة الأعمال.
