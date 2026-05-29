تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء خلال جلسة عمل بالوكالة التونسية للتكوين المهني

انعقدت يوم الجمعة، بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، جلسة عمل خصصت للنظر في برنامج الوكالة خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها الاستعدادات للعودة التكوينية 2026/2027 من خلال استكمال كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية، وتقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء.

وتندرج هذه الجلسة التي أشرف عليها المدير العام للوكالة، إلياس الشريف، وحضرها المديرون المركزيون ومديرو المؤسسات الفرعية عن بعد، في إطار متابعة سير العمل وضبط أولويات المرحلة القادمة، وفق بلاغ للوكالة.


وتم خلال الجلسة تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء، والتي تُعدّ تجربة أولى من نوعها داخل الوكالة التونسية للتكوين المهني، حيث ستمكّن من إعداد ومتابعة وتنفيذ العقود وتقييم الأداء بصفة دورية وشفافة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزّز ثقافة النتائج.


وأكد المدير على أهمية عقود الأداء كآلية حديثة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق النجاعة في التصرف، خاصة بالنسبة للمؤسسات الفرعية، وذلك في إطار رؤية تمتد على السنوات 2026-2027-2028
وأوضح أن هذه العقود تمثل نقلة نوعية في طريقة التخطيط والتسيير والتقييم، من خلال ربط الأهداف بالنتائج واعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

وفي السياق ذاته ثمن المدير العام عمل الفرق التي ساهمت في إعداد هذا المشروع، والفريق الذي تولّى إعداد محتوى عقود الأداء، وكذلك الفريق الذي اشتغل على مشاريع العقود لسنة 2025، بالإضافة إلى الفريق الذي قام بإعداد نموذج عقد الأداء للفترة 2026-2027-2028، معتبرًا أن هذا العمل الجماعي يمثّل قاعدة صلبة لإنجاح هذا التوجّه الجديد.

وشدّد المدير العام على ضرورة مزيد دعم العمل الجماعي وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الهياكل، لما لذلك من دور أساسي في إنجاح الإصلاحات المبرمجة.

