JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:03 Tunis

كاتب الدولة المكلف بالمياه يؤكد ضرورة الاستعداد لموسم التجميع وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Mai 2026 - 07:21 قراءة: 1 د, 34 ث
      
دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، حمادي الحبيّب، إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف، ومتابعة الكميات المخصّصة للرّي بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة.

وأكد الحبيّب، لدى إشرافه يوم الجمعة، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروس، على ضرورة رفع كل الإشكاليات التي يتعذّر حلّها على المستوى الجهوي إلى المصالح المركزية في الآجال المناسبة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وضمان نسق إنجاز أفضل للمشاريع والبرامج التنموية.


وأشار إلى أنّ أيّام عيد الأضحى مرّت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تُذكر في التزويد بمياه الشرب، باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات.


وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة، أنّ الاجتماع تطرّق كذلك إلى جملة من الملفات والقطاعات ذات الأولوية، من بينها قطاع الحبوب وقطاع الزيتون والتحويل والتصرّف في مادة المرجين، مع التأكيد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. وتمّت متابعة وضعية توفير المدخلات الفلاحية وبرامج الحوكمة والإصلاح الإداري والتمكين الاقتصادي والاستثمار الخاص والهياكل المهنية، إلى جانب دعم الفلاحة البيولوجية.

وشملت أشغال الجلسة كذلك متابعة أوضاع قطاعات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن، والهيكل الصحي البيطري وبرامج الصحة النباتية ومقاومة الآفات، مع التأكيد على مزيد العناية بالصحة الحيوانية والنباتية والانطلاق في حملة مقاومة سوسة النخيل، إضافة إلى متابعة قطاع الصيد البحري والتعداد الفلاحي.

وقد شدّد كاتب الدّولة في هذا السياق، على أهمية إنجاح التعداد العام للفلاحة من خلال الإعداد الجيد واحترام الآجال المحددة، مع مزيد التحسيس بأهمية هذا الاستحقاق الوطني وتشريك الطلبة في مختلف التظاهرات والأنشطة الميدانية ذات الصلة.

من جهته، أكّد رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف، على ضرورة التّسريع في استكمال إعداد كراسات الشّروط واستيفاء كافّة الإجراءات الإداريّة والفنيّة المتعلّقة بإبرام الصّفقات، بما يضمن الانطلاق الفعلي للمشاريع التنمويّة في الآجال المحدّدة، ودعا إلى مزيد الترفيع في نسق استهلاك الاعتمادات المرصودة وتحسين مؤشّرات الإنجاز، بما يساهم في دفع التّنمية بالجهة.

هندة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330182

babnet

كل الأخبار...

07:39 - البورصة في اسبوع: مؤشر السوق يتجه صعودا مدفوعا بالاداء الجيد للمؤشرات القطاعية
07:21 - كاتب الدولة المكلف بالمياه يؤكد ضرورة الاستعداد لموسم التجميع وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف
07:15 - البنك الافريقي للتنمية سيكون بنك الحلول بالنسبة لافريقيا (رئيس البنك)
07:09 - محافظو الدول الاعضاء في مجموعة البنك الافريقي للتنمية يدعون الى الاسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لأفريقيا لأجل تحقيق التنمية
06:45 - "السلام ليس خيارا بل ضرورة": رائد تونسي في مهمة أممية لحفظ السلام في افريقيا الوسطى يروي تجربته الانسانية
06:27 - ظهور نتائج التقرير الطبي لترامب
06:15 - ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران ويؤخر "قراره النهائي"
أمس 23:02 - قافلة صحية لتقصي أمراض القلب والشرايين السبت بمدينة طبرقة
أمس 22:14 - تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء خلال جلسة عمل بالوكالة التونسية للتكوين المهني
أمس 22:12 - بنزرت: رفع حوالي 2800 طنّ من الفضلات خلال أيام العيد إثر حملات جهوية ومحلية مكثّفة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 30 ماي 2026 | 13 ذو الحجة 1447
دخول الصيف
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:19
19:33
16:08
12:24
05:03
03:14
دخول الصيف
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
30°-20
32°-20
35°-21
35°-24
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No
1