كاتب الدولة المكلف بالمياه يؤكد ضرورة الاستعداد لموسم التجميع وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف

دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، حمادي الحبيّب، إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف، ومتابعة الكميات المخصّصة للرّي بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة.وأكد الحبيّب، لدى إشرافه يوم الجمعة، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروس، على ضرورة رفع كل الإشكاليات التي يتعذّر حلّها على المستوى الجهوي إلى المصالح المركزية في الآجال المناسبة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وضمان نسق إنجاز أفضل للمشاريع والبرامج التنموية.وأشار إلى أنّ أيّام عيد الأضحى مرّت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تُذكر في التزويد بمياه الشرب، باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات.وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة، أنّ الاجتماع تطرّق كذلك إلى جملة من الملفات والقطاعات ذات الأولوية، من بينها قطاع الحبوب وقطاع الزيتون والتحويل والتصرّف في مادة المرجين، مع التأكيد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. وتمّت متابعة وضعية توفير المدخلات الفلاحية وبرامج الحوكمة والإصلاح الإداري والتمكين الاقتصادي والاستثمار الخاص والهياكل المهنية، إلى جانب دعم الفلاحة البيولوجية.وشملت أشغال الجلسة كذلك متابعة أوضاع قطاعات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن، والهيكل الصحي البيطري وبرامج الصحة النباتية ومقاومة الآفات، مع التأكيد على مزيد العناية بالصحة الحيوانية والنباتية والانطلاق في حملة مقاومة سوسة النخيل، إضافة إلى متابعة قطاع الصيد البحري والتعداد الفلاحي.وقد شدّد كاتب الدّولة في هذا السياق، على أهمية إنجاح التعداد العام للفلاحة من خلال الإعداد الجيد واحترام الآجال المحددة، مع مزيد التحسيس بأهمية هذا الاستحقاق الوطني وتشريك الطلبة في مختلف التظاهرات والأنشطة الميدانية ذات الصلة.من جهته، أكّد رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف، على ضرورة التّسريع في استكمال إعداد كراسات الشّروط واستيفاء كافّة الإجراءات الإداريّة والفنيّة المتعلّقة بإبرام الصّفقات، بما يضمن الانطلاق الفعلي للمشاريع التنمويّة في الآجال المحدّدة، ودعا إلى مزيد الترفيع في نسق استهلاك الاعتمادات المرصودة وتحسين مؤشّرات الإنجاز، بما يساهم في دفع التّنمية بالجهة.هندة